Спорт

Киберспортивный фестиваль «Спортсмены будущего» проходит в Пскове

Фестиваль по киберспортивным дисциплинам «Спортсмены будущего» проходит в спортивно-развлекательном парке «Простория» в Пскове 2 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Андрей Николаев / ПЛН

В рамках фестиваля планируется проведение финального этапа соревнований по киберспортивным дисциплинам CS2 и Dota 2. Также представлены дисциплины фиджитал-баскетбол, фиджитал-футбол, лазерный бой (лазертаг), ритм-симулятор Just Dance, DCL - The Game, спортивное программирование, интерактивный футбол.

На протяжении всего фестиваля будут действовать интерактивные площадки с различными видами досуга: VR-игры, робототехника, настольные игры, цифровые шахматы и многие другие. Помимо этого, на площадке проходит конкурс косплея.

Среди мероприятий также можно выделить интерактив от команды Избирательной комиссии Псковской области, которая в рамках фестиваля выявляет самую популярную дисциплину среди участников мероприятия посредством голосования — традиционно при помощи бумажного бюллетеня и электронно.

Мероприятие посетили и официальные лица, в том числе заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих, врио председателя комитета по спорту Галина Овсова, директор Всероссийской федерации фиджитал-спорта Мансур Зарипов.

Фестиваль проводят в рамках проекта «Спортсмены будущего», который реализуется при грантовой поддержке «Движения Первых». Ранее в регионе состоялись южный и северный этапы проекта.