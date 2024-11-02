Спорт

Игорь Дитрих: За киберспортсменами — будущее

За киберспортсменами — будущее, заявил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих, выступая на киберспортивном фестивале «Спортсмены будущего» в Пскове 2 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Я здесь в первый раз. Как только сюда зашел, такая энергия! Все вы такие молодые, целеустремленные. Посмотрел на ваши замечательные костюмы и понял, что я не зря сегодня тоже пришел в костюме депутата. Я тоже в тренде, вместе с вами. Вы совмещаете и спорт, и высокие технологии, и цифру. Вы - молодежь, замечательные девушки, замечательные парни. Видно, что будущее за вами, и мы, старшее поколение, очень этому радуемся», - выступил Игорь Дитрих.

Напомним, в рамках фестиваля планируется проведение финального этапа соревнований по киберспортивным дисциплинам CS2 и Dota 2. Также представлены дисциплины фиджитал-баскетбол, фиджитал-футбол, лазерный бой (лазертаг), ритм-симулятор Just Dance, DCL - The Game, спортивное программирование, интерактивный футбол.