Спорт

Владимир Владимиров представит Псковскую область на форуме «Россия Zа самбо»

Великолучанин Владимир Владимиров — координатор реготделения проекта «Zа самбо», генеральный директор клуба единоборств «Отечество – Псковская область» — представит Псковскую область на форуме «Россия Zа самбо». Об этом сообщил депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Козловский / Telegram-канал

Форум пройдет в эту субботу, 16 ноября, в Уфе. Организатором выступает партия «Единая Россия» вместе со Всероссийской федерацией самбо в рамках партпроекта «Zа самбо».

Владимир Владимиров активно развивает на Псковщине самбо, в том числе открывает залы для занятия этим видом спорта. А недавно вместе с командой «Женского движения Единой России» организовал урок самообороны для жительниц региона.

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Занятие посетила заместитель секретаря Генсовета «Единой России», сопредседатель общественного совета федерального партпроекта «Женское движение Единой России» Дарья Лантратова и предложила тиражировать псковский опыт на регионы.