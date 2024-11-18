Спорт

«Олимпийский диктант» завершили почти 300 онлайн-участников

В онлайн-формате «Олимпийский диктант» прошел среди 950 уникальных посетителей, из которых 270 завершили его и получили именные сертификаты. Об этом сообщил декан, профессор ВЛГАФК, вице-президент Великолукской олимпийской академии, директор Музея спорта и олимпийского движения Псковского края Дмитрий Белюков в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Дмитрий Белюков

В Великих Луках 19 ноября состоялась третья просветительская акция «Олимпийский диктант», на которой любой желающий мог проверить свои знания об олимпийском движении. Мероприятие прошло по инициативе Великолукской олимпийской академии и Музея спорта и олимпийского движения Псковского края и было поддержано Олимпийским комитетом России.

Диктант проводился на базе Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК), Великолукского механико-технологического колледжа (ВМТК) и в онлайн-формате на сайте информационного портала «Псковская Лента Новостей». Тема третьего «Олимпийского диктанта» была посвящена 30-летию системы олимпийского образования в России.

На площадке ВЛГАФК участниками диктанта стали 93 человека: обучающиеся, представители профессорско-преподавательского состава ВЛГАФК, члены Великолукской олимпийской академии, участники курсов повышения квалификации.

Со словами приветствия к участникам диктанта обратились: ректор ВЛГАФК Вячеслав Шляхтов, президент Великолукской олимпийской академии, заслуженный работник физической культуры РФ Руслан Городничев и вице-президент Великолукской олимпийской академии, директор Музея спорта и олимпийского движения Псковского края Дмитрий Белюков (ответственный за проведение диктанта).

На площадке ВЛГАФК участие в диктанте приняли 93 человека, включая студентов, преподавателей и членов Великолукской олимпийской академии. ВМТК также присоединился к акции, где на вопросы ответили 40 участников. В ходе диктанта участники ответили на 40 вопросов, охватывающих как международные, так и региональные аспекты олимпийского движения.

Кроме того, каждый желающий в режиме онлайн мог проверить свои знания по истории олимпийского движения и получить именной сертификат о прохождении «Олимпийского диктанта» на сайте Псковской Ленты Новостей. Новость о диктанте была просмотрена 7,6 тысячами пользователей. Начали выполнять диктант 950 уникальных посетителей.

По итогам мероприятия все участники получили памятные сертификаты и ручки с символикой акции. После подсчета результатов будут определены победители, которые получат подарки от организаторов.

География участников охватывает множество городов России и даже зарубежья, включая США и Беларусь, что подтверждает неослабевающий интерес к олимпийскому движению. «Олимпийский диктант» стал важным инструментом в системе олимпийского образования в России, способствуя популяризации знаний об олимпизме среди различных категорий населения.