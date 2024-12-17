Спорт

Галина Овсова прокомментировала иск к спортшколе «Олимп» из-за скандала с воркаутерами

В спортивном сообществе в последнее время родители часто получают искажённую информацию о спортивной деятельности, что приводит к дезинформации и путанице. Об этом сообщила временно исполняющая обязанности председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова на пресс-конференции по вопросу развития направления воздушно-силовой атлетики в Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«К сожалению, родители становятся заложниками ситуации и получают искажённые сведения. Это создает вакуум, в котором они не могут получить реальную картину происходящего», — сказала Галина Овсова.

Она подчеркнула важность предоставления качественной информации, особенно когда родители направляют своих детей в спортивные секции с надеждой на их развитие.

Галина Овсова подчеркнула разницу между коммерческими секциями и официальными отделениями спортивных школ.

«Коммерческие секции и отделения в спортшколах — это две совершенно разные вещи. Мы ориентированы на развитие доступных направлений, которые позволят молодежи не только проводить время, но и профессионально заниматься спортом», — резюмировала она.

Ранее сообщалось, что Псковская региональная спортивная общественная организация воркаута обратилась в суд с иском к спортивной школе «Олимп» из-за забранного из пользования помещения.