Спорт

В региональном турнире по пауэрлифтингу в Пскове примут участие около 30 человек

Сегодня, 15 февраля, в Пскове состоится региональный турнир по пауэрлифтингу, сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей президент региональной федерации пауэрлифтинга Тимур Федотов.

«Соревнование начнется в 11:00 и продлится около часа. Ожидается участие от 20 до 30 спортсменов, в основном юношей и юниоров, а также девушек, которые будут соревноваться в отдельной категории», - рассказал Тимур Федотов.

По словам президента региональной федерации пауэрлифтинга, соревнования будут проходить в двух дисциплинах: становая тяга и жим. Троеборье в этом турнире не предусмотрено.

Участники будут соревноваться за грамоты, медали и кубки, однако официальных нормативов по данным дисциплинам не будет.