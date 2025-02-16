Названы победители гонки «Лыжня России» в Стругах Красных

Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» состоялась в Псковской области 15 февраля. Соревнования прошли в Стругокрасненском, Порховском и других районах Псковской области с общим количеством участников около 2 500 человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по спорту Псковской области.
Фото здесь и далее: Комитет по спорту Псковской области
Основной старт состоялся в поселке городского типа Струги Красные.
Победителями стали:
В рамках мероприятия был вручён памятный кубок в номинации «Всей семьёй» семье Терешиных из Печорского района, в которой воспитывается пять детей.