Спорт

Названы победители гонки «Лыжня России» в Стругах Красных

Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» состоялась в Псковской области 15 февраля. Соревнования прошли в Стругокрасненском, Порховском и других районах Псковской области с общим количеством участников около 2 500 человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по спорту Псковской области.

Фото здесь и далее: Комитет по спорту Псковской области

Основной старт состоялся в поселке городского типа Струги Красные.

Победителями стали:

5 км - Глеб Беляев - Стругокрансенский район; Анастасия Делюкина - город Псков;

10 км - Георгий Копаев - город Псков; Алина Сыворыженкова - Стругокрасненский район;

2025 м - Святослав Беляев - Стругокрасненский район; Марина Иващенко - Невельский район;

2025 м (благотворительный забег) - Сергей Гуляев - Стругокрасненский район; Полина Иващенко - Невельский район.

В рамках мероприятия был вручён памятный кубок в номинации «Всей семьёй» семье Терешиных из Печорского района, в которой воспитывается пять детей.