Дмитрий Белюков: Факел эстафеты Олимпийского огня стал первым экспонатом Музея спорта Псковского края

Первыми экспонатами Музея спорта и олимпийского движения Псковского края стали факел и форма участника эстафеты Олимпийского огня, которая проходила в Псковской области в октябре 2013 года, сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новом выпуске программы «Беседка» директор музея Дмитрий Белюков.
Гость студии также подчеркнул, что Псковская область была одной из первых, принявших эстафету Олимпийского огня, так как она начиналась с Северо-Западного федерального округа. Этот факт придает экспонату особую значимость.
«Это был 53-й номер эстафеты, и именно этот факел, именно эта форма с этим номером были переданы нам Русланом Михайловичем. У нас была предварительная договоренность, и она была реализована. Этот факел и форма стали первыми экспонатами нашего музея. В дальнейшем наши волонтеры, гости и участники игр передавали свои предметы, и поэтому первая музейная коллекция, которая по-прежнему остается одной из самых крупных, это коллекция, связанная с играми в Сочи», - заключил Дмитрий Белюков.
Кроме того, директор отметил, что коллекция музея продолжает пополняться благодаря волонтерам и почетным гостям, которые передают свои предметы.
Более подробную информацию о других экспонатах музея можно найти в статье ниже.