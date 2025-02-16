Спорт

Дмитрий Белюков: Факел эстафеты Олимпийского огня стал первым экспонатом Музея спорта Псковского края

Первыми экспонатами Музея спорта и олимпийского движения Псковского края стали факел и форма участника эстафеты Олимпийского огня, которая проходила в Псковской области в октябре 2013 года, сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новом выпуске программы «Беседка» директор музея Дмитрий Белюков.

«Первый экспонат, я очень хорошо помню, это факел и форма участника эстафеты Олимпийского огня. Эстафета проходила в Псковской области в октябре 2013 года. И от нашей академии было несколько представителей, это были студенты, выпускники и преподаватели. И одним из участников эстафеты огня был экс-ректор, на тот момент уже проректор по научно-исследовательской работе Городничев Руслан Михайлович», - рассказал Дмитрий Белюков.

Гость студии также подчеркнул, что Псковская область была одной из первых, принявших эстафету Олимпийского огня, так как она начиналась с Северо-Западного федерального округа. Этот факт придает экспонату особую значимость.

«Это был 53-й номер эстафеты, и именно этот факел, именно эта форма с этим номером были переданы нам Русланом Михайловичем. У нас была предварительная договоренность, и она была реализована. Этот факел и форма стали первыми экспонатами нашего музея. В дальнейшем наши волонтеры, гости и участники игр передавали свои предметы, и поэтому первая музейная коллекция, которая по-прежнему остается одной из самых крупных, это коллекция, связанная с играми в Сочи», - заключил Дмитрий Белюков.

Кроме того, директор отметил, что коллекция музея продолжает пополняться благодаря волонтерам и почетным гостям, которые передают свои предметы.

Более подробную информацию о других экспонатах музея можно найти в статье ниже.