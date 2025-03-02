Спорт

Псковские ветераны СВО представят регион на первом «Кубке защитников Отечества» по зимним видам спорта

Четыре ветерана специальной военной операции представят Псковскую область на первом всероссийском «Кубке защитников Отечества» по зимним видам спорта. Соревнования пройдут в Ханты-Мансийске с 12 по 18 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии регионального филиала фонда «Защитники Отечества»

Участие в состязаниях примут более 300 ветеранов СВО из 60 регионов России. В программу соревнований войдут различные дисциплины: лыжные гонки, биатлон, следж-хоккей, горнолыжный спорт и сноуборд.

Псковские спортсмены выступят в дисциплине «горнолыжный спорт» и «биатлон». Сейчас они тренируются и готовятся представить регион на всероссийских соревнованиях.

«Наши защитники проявляют активность во всех сферах жизни, и спорт — один из ярчайших примеров. Мы много раз видели, как ветераны благодаря спортивным занятиям возвращались в мирную жизнь, восстанавливались после тяжелых ранений, брали новые высоты и вдохновляли своим примером других. Задача фонда "Защитники Отечества" — поддерживать наших героев во всех начинаниях, поэтому мы организуем много самых разных спортивных соревнований. Это отличная реабилитация для ветеранов СВО: общение с товарищами, нагрузки и победы позитивно влияют на их моральное и физическое состояние», — заявила статс-секретарь — заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Комплексные физкультурные мероприятия «Кубок защитников Отечества» организованы Государственным фондом «Защитники Отечества» при поддержке Минспорта России, Паралимпийского комитета России, Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и региональных правительств. Уже проведены шесть Кубков: пять межрегиональных и один всероссийский. Участники — ветераны боевых действий, получившие травмы в ходе выполнения задач специальной военной операции, — состязались в пулевой стрельбе, стрельбе из лука, настольному теннису, пауэрлифтингу, армрестлингу и волейболу сидя.

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«Кубок Защитников Отечества» по зимним видам спорта пройдет на спортивных объектах «ЮграМегаСпорт» — в Центре зимних видов спорта, горнолыжном комплексе «Хвойный Урман» и Ледовом дворце.

Для участников предусмотрена экскурсионная и досуговая программы, в ходе которых они смогут больше узнать об истории Югры и местных традициях.