Спорт

ХК «Аванта-Псков» стала победителем «Кубка Победы»

Псковска хоккейная команда «Аванта-Псков» стала победителем «Кубка Победы» (дивизион «СПбХЛ»), посвящённого празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в группе «Псковский хоккей» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Псковский хоккей» / «ВКонтакте»

Кубок проходил с 9 по 11 мая. В нем участвовали команды из Пскова, Санкт-Петербурга, Колпино и Псковского района.

Второе место (дивизиона «СПбХЛ») заняла команда Псковского района «Родина».

Помимо этого, 9-11 мая состоялся «Кубок Победы 2025» для псковских команд, в основном составленных из игроков НХЛ дивизиона «НХЛ 40+».