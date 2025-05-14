Спорт

Разминка с олимпийской чемпионкой Татьяной Лебедевой состоялась в Пскове

Разминка с олимпийской чемпионкой Татьяной Лебедевой состоялась в Пскове 14 мая для участников маршрута патриотической экспедиции «Непокоренные», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Масштабная патриотическая экспедиция «Непокорённые» проходит с 9 по 26 мая в Год защитника Отечества и приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В Псковской области мероприятия экспедиции запланированы на сегодняшний день, 14 мая. Среди участников представители молодёжных и студенческих организаций России и Республики Беларусь.

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Олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева провела разминку для участников маршрута патриотической экспедиции на стадионе «Машиностроитель».

Российская легкоатлетка, выступавшая в прыжках в длину и тройном прыжке, родилась 21 июля 1976 года в Стерлитамаке (Башкирская АССР, ныне - Республика Башкортостан). Олимпийская чемпионка 2004 года в прыжках в длину, многократная чемпионка мира, Европы и России. Заслуженный мастер спорта России.

Далее в Пскове состоится церемония открытия III Российско-белорусского форума студенческих СМИ «Индустрия медиа» с участием членов патриотической экспедиции «Непокоренные».