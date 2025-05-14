В «молниеносные шахматы» в Пскове сыграли 72 спортсмена

В «молниеносные шахматы» в Пскове сыграли 72 участника, всего было четыре турнира. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим».
Фотографии: АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим»
Отметим, что по регламенту соревнований в турнирах с участием нескольких возрастных групп (смешанных турнирах) и в том случае, если девочки и мальчики играли в одном турнире, девочки боролись за места среди мальчиков, а младшие участники занимали места в старших возрастных группах.
Результаты
Мальчики до 9 лет:
- Захар Дмитриев (Шахматный клуб «Анлим» Псков),
- Александр Осипов (Студия шахмат и таврелей Г. Шаранкова),
- Марк Русу.
Девочки до 9 лет:
Мальчики до 11 лет:
- Валерия Кузнецова (Шахматный клуб «Анлим» Псков),
- Елисей Логачев (Студия шахмат и таврелей Г. Шаранкова),
- Дмитрий Шерешков (ГАОУ ДО Лидер).
Девочки до 11 лет:
- Валерия Кузнецова (Шахматный клуб «Анлим» Псков),
- Наталья Филиппова (спортивная школа «Бригантина»).
Мальчики до 13 лет:
- Максим Денисов (ГАОУ ДО Лидер),
- Павел Ефимов (Шахматный клуб «Анлим» Псков),
- Анвар Файзулин (спортивная школа «Бригантина»).
Места распределились также, как и в первенстве с классическим контролем времени.
Девочки до 13 лет, юноши и девушки до 15, 17 ,19 лет играли в смешанном турнире.
Результаты
Девочки до 13 лет:
- Мила Безменова (Студия шахмат и таврелей Г. Шаранкова),
- Елизавета Ульянова (Шахматный клуб «Анлим» Псков),
- Алена Лебедева (спортивная школа «Бригантина»).
Юноши до 15 лет:
- Дмитрий Голубев,
- Александр Баранов (ГАОУ ДО Лидер),
- Степан Ильин (спортивная школа «Бригантина»).
Девушки до 15 лет:
- Мила Безменова (Студия шахмат и таврелей Г. Шаранкова),
- Елизавета Ульянова (Шахматный клуб «Анлим» Псков),
- Анастасия Ульянова (Шахматный клуб «Анлим» Псков).
Юноши до 17 лет:
- Дмитрий Голубев,
- Вероника Петрова (ГАОУ ДО Лидер),
- Александр Баранов (ГАОУ ДО Лидер).
Девушки до 17, 19 лет:
- Вероника Петрова (ГАОУ ДО Лидер),
- Анастасия Филиппова,
- Амелия Мудренина (ГАОУ ДО Лидер).
Юноши до 19 лет:
- Николай Никитин ГАОУ ДО Лидер),
- Владислав Мерзанюков (спортивная школа «Бригантина»),
- Дмитрий Голубев.
Ранее сообщалось, что в Пскове завершилось самое продолжительное детское шахматное мероприятие года - личное первенство города.