Спорт

В «молниеносные шахматы» в Пскове сыграли 72 спортсмена

В «молниеносные шахматы» в Пскове сыграли 72 участника, всего было четыре турнира. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим».

Фотографии: АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим»

Отметим, что по регламенту соревнований в турнирах с участием нескольких возрастных групп (смешанных турнирах) и в том случае, если девочки и мальчики играли в одном турнире, девочки боролись за места среди мальчиков, а младшие участники занимали места в старших возрастных группах.

Результаты

Мальчики до 9 лет:

Захар Дмитриев (Шахматный клуб «Анлим» Псков),

Александр Осипов (Студия шахмат и таврелей Г. Шаранкова),

Марк Русу.

Девочки до 9 лет:

Алина Старикова.

Мальчики до 11 лет:

Валерия Кузнецова (Шахматный клуб «Анлим» Псков),

Елисей Логачев (Студия шахмат и таврелей Г. Шаранкова),

Дмитрий Шерешков (ГАОУ ДО Лидер).

Девочки до 11 лет:

Валерия Кузнецова (Шахматный клуб «Анлим» Псков),

Наталья Филиппова (спортивная школа «Бригантина»).

Мальчики до 13 лет:

Максим Денисов (ГАОУ ДО Лидер),

Павел Ефимов (Шахматный клуб «Анлим» Псков),

Анвар Файзулин (спортивная школа «Бригантина»).

Места распределились также, как и в первенстве с классическим контролем времени.

Девочки до 13 лет, юноши и девушки до 15, 17 ,19 лет играли в смешанном турнире.

Результаты

Девочки до 13 лет:

Мила Безменова (Студия шахмат и таврелей Г. Шаранкова),

Елизавета Ульянова (Шахматный клуб «Анлим» Псков),

Алена Лебедева (спортивная школа «Бригантина»).

Юноши до 15 лет:

Дмитрий Голубев,

Александр Баранов (ГАОУ ДО Лидер),

Степан Ильин (спортивная школа «Бригантина»).

Девушки до 15 лет:

Мила Безменова (Студия шахмат и таврелей Г. Шаранкова),

Елизавета Ульянова (Шахматный клуб «Анлим» Псков),

Анастасия Ульянова (Шахматный клуб «Анлим» Псков).

Юноши до 17 лет:

Дмитрий Голубев,

Вероника Петрова (ГАОУ ДО Лидер),

Александр Баранов (ГАОУ ДО Лидер).

Девушки до 17, 19 лет:

Вероника Петрова (ГАОУ ДО Лидер),

Анастасия Филиппова,

Амелия Мудренина (ГАОУ ДО Лидер).

Юноши до 19 лет:

Николай Никитин ГАОУ ДО Лидер),

Владислав Мерзанюков (спортивная школа «Бригантина»),

Дмитрий Голубев.

Ранее сообщалось, что в Пскове завершилось самое продолжительное детское шахматное мероприятие года - личное первенство города.