Спорт

Опубликовано расписание мероприятий чемпионата по практической стрельбе на Кубок псковского губернатора

Полную программу мероприятий чемпионата и первенства по практической стрельбе на Кубке губернатора Псковской области опубликовал глава региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«Сразу хочу обратить внимание, что в трёхдневном графике соревнований программа для зрителей будет организована 31 мая», - отметил губернатор. В этот день, согласно расписанию, церемония открытия состоится на полигоне «Завеличье» в 9:00 , позднее, с 9:20 до 16:00, можно будет посетить интерактивно-выставочные площадки.

Выступление Заслуженного артиста России Евгения Дятлова начнётся в 13:00.

Губернатор отметил, что предстоящие соревнования включают не только упражнения по стрельбе, в том числе зрелищные дуэли, но и командный бой «Битва за флаг».

В 14:30 начнётся церемония награждения победителей состязания «Наследники Победы», а в 15:30 – церемония награждения победителей чемпионата и первенства.

«Ждём всех! Берите с собой хорошее настроение и зонты (на всякий случай)», - обратился к псковичам Михаил Ведерников.

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Ранее сообщалось, что схема движения общественного транспорта 31 мая, в день проведения чемпионата и первенства по практической стрельбе на Кубок губернатора Псковской области, будет изменена.