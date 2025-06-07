Спорт

Шоперы подарят активным участникам псковского фестиваля «Вики-фест»

Официальный партнер фестиваля «Вики-фест» — жилой квартал «Семь сезонов» — приготовил для гостей мероприятия подарки в виде шоперов, которые смогут получить активные участники уже в ближайшую субботу, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы фестиваля.

«В преддверии летнего купального сезона и сезона отпусков шоперы станут отличным подспорьем. Приходите на "Вики фест" и выигрывайте подарки от "Семи сезонов"», - призвали организаторы.

Напомним, «Вики-фест» стартует 14 июня в 11.00 в парке Строителей в Пскове.

Фестиваль организован представителем Федерации джампинг-фитнеса России и автономной некоммерческой организации «Центр воздушной гимнастики и пилонного спорта "Вики спорт"» при участии школы танцев Dance Family города Пскова. Генеральный партнер мероприятия — «Чери Центр» на Ижорского, 36 – официальный дилер бренда «Чери автомобили Рус».

«Вики-фест» пройдет в Пскове в четвертый раз.

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