Спорт

Псковская парусная регата продолжается, несмотря на сильный ветер

Второй день XXI Псковской парусной регаты проходит сегодня, 13 июня. В соревнованиях принимают участие 134 яхтсмена из Пскова, Санкт-Петербурга, Москвы, Саратова, Воронежа, Сочи, Владивостока и Находки. Об этом сообщили в Telegram-канале «Псковская парусная регата».

«Несмотря на сильный ветер и порывы до 16 метров в секунду, наши отважные яхтсмены вышли на гонки, а классы Свободный и Летучий Голландец до сих пор их продолжают», - отметили организаторы.

Сегодня произошли несколько переворотов, порвались парус и снасти. На второй день соревнований к яхтсменам присоединились виндсёрферы.

Напомним, что вчера, 12 июня, состоялось торжественное открытие XXI Псковской парусной регаты.