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Спорт

Псковская парусная регата продолжается, несмотря на сильный ветер

13.06.2025 16:20|ПсковКомментариев: 0

Второй день XXI Псковской парусной регаты проходит сегодня, 13 июня. В соревнованиях принимают участие 134 яхтсмена из Пскова, Санкт-Петербурга, Москвы, Саратова, Воронежа, Сочи, Владивостока и Находки. Об этом сообщили в Telegram-канале «Псковская парусная регата». 

«Несмотря на сильный ветер и порывы до 16 метров в секунду, наши отважные яхтсмены вышли на гонки, а классы Свободный и Летучий Голландец до сих пор их продолжают», - отметили организаторы. 

Сегодня произошли несколько переворотов, порвались парус и снасти. На второй день соревнований к яхтсменам присоединились виндсёрферы.

Напомним, что вчера, 12 июня, состоялось торжественное открытие XXI Псковской парусной регаты. 

 

 

Теги: #регион60 #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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