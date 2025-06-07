Спорт

На Псковской парусной регате для юных яхтсменов провели урок по безопасности на воде

Практика безопасного поведения на воде прошла для юных яхтсменов на Псковской парусной регате сегодня, 13 июня. Урок провёл начальник отдела безопасности людей на водных объектах Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области Юрий Покатов. Об этом сообщили в Telegram-канале «Псковская парусная регата».

Фото здесь и далее: Псковская парусная регата/ Telegram-канал

Яхтсмены повторили, что делать, если лодка перевернулась, узнали больше о спасательных средствах, сигналах, а также об истории Пскова, Изборска и местных водоёмов. Организаторы отметили, что тема оказалась особенно актуальной, так как сегодняшний день соревнований сопровождался порывистым ветром и высокими волнами.

Напомним, что сегодня, несмотря на сильный ветер и порывы до 16 метров в секунду, яхтсмены вышли на гонки. Произошли несколько переворотов, порвались парус и снасти.