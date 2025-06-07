Спорт

Утренний полет аэронавтов в Великих Луках отменен из-за погодных условий

Утренний полет в Великих Луках в рамках 30-го Чемпионата России по воздухоплавательному спорту и 29-й Международной встречи воздухоплавателей сегодня, 14 июня, отменен в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщили в Telegram-канале «Воздухоплавание/ Великие Луки».

Фото: Воздухоплавание. Великие Луки/ Telegram-канал

«Утренний полет 14 июня отменен в связи с неблагоприятными погодными условиями», - говорится в сообщении.

Генеральным спонсором мероприятия традиционно является ПАО «Газпром».

Информационными партнерами встречи воздухоплавателей выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».

Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках ведет свой отсчет с 1996 года. Ежегодно в рамках нее разыгрывается несколько Кубков, за которые, наряду с отечественными аэронавтами, борются представители ближнего и дальнего зарубежья.

В августе 2022 года товарный знак «Великие Луки - столица спортивного воздухоплавания» прошел экспертизу, и город Великие Луки был официально признан столицей спортивного воздухоплавания.