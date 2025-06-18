Спорт

Андрей Козлов: ВЛГАФК — кузница высококвалифицированных кадров для всей России

Депутат регионального парламента от «Единой России», председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов по поручению председателя Псковского областного Собрания депутатов Александра Котова и от себя лично поздравил руководство, преподавателей, студентов, выпускников и всех, кто связан с Великолукской государственной академией физической культуры и спорта, с 55-летием вуза. А также вручил сотрудникам академии почетные грамоты и благодарности.

Фотографии: Андрей Козлов / «ВКонтакте»

«Академия на протяжении более полувека является кузницей высококвалифицированных кадров для спортивной отрасли не только Псковской области, но и всей России. Выпускники вуза с честью несут звание воспитанников академии, демонстрируя профессионализм, преданность делу и высокие моральные качества», - заявил Андрей Козлов.

За годы своего существования это высшее учебное учреждение внесло неоценимый вклад в развитие физической культуры и спорта, воспитало целую плеяду выдающихся спортсменов, тренеров и педагогов, которыми по праву гордится регион.

«В этот юбилейный день пожелал всему коллективу академии крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, новых творческих свершений и дальнейших успехов в благородном деле воспитания будущих поколений спортсменов и укрепления спортивной славы России. Пусть вуз и впредь остается центром притяжения для талантливой молодежи, стремящейся к вершинам спортивного мастерства! С юбилеем!» - добавил Андрей Козлов.