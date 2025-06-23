Спорт

Около 700 человек собрал Псковский велопарад

21 июня в Пскове прошёл масштабный велопарад, объединивший около 500 велосипедистов из Пскова, Великих Лук, Острова и Псковского района. На старте, на стадионе «Машиностроитель», собралось более 700 человек, включая участников и зрителей, чтобы вместе отпраздновать активный образ жизни, сообщили Псковской Ленте Новостей в городском молодежном центре.

Колонна велосипедистов проехала по центральным улицам города, обращая внимание на то, как важно развивать велоструктуру в городе Пскове. К мероприятию присоединились представители общественных организаций и спортивных объединений: Трудовые отряды подростков Псковской области, спортивные школы, Военно-патриотический центр «Патриот», фитнес-клуб «Экспресс», управление городского хозяйства, комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова, МЧС Псковской области и другие.

Программа велопарада была насыщенной: участники танцевали на флешмобе, играли в настольные и виртуальные игры, поддерживали выступления молодых артистов, а также боролись за призы в конкурсах на лучшее фото на велотематику и костюм в стиле русской культуры — победители получили новые велосипеды.