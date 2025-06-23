Спорт

Продолжается приём заявок на псковский молодёжный фестиваль «Движение улиц»

Продолжается приём заявок на молодёжный фестиваль уличных видов спорта «Движение улиц», который состоится 28 июня в скейт-парке сквера имени Александра Невского в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодёжном центре.

Фотографии: Псковский городской молодёжный центр

На фестивале пройдут соревнования по восьми экстремальным видам спорта. Также в рамках мероприятия запланированы показательные выступления профессионалов из Санкт-Петербурга.

В рамках мероприятия выступят спортсмены по самокатному спорту:

Кирилл Бояркин – тренер по самокатному спорту, райдер команды Tech Team Pro, призёр всероссийских соревнований и член сборной Санкт-Петербурга.

Александр Ляшков – универсальный райдер, победитель соревнований в дисциплинах «парк», «стрит» и «биг эйр».

Константин Мухаметшин, Ярослав Лаврухин и Рамиль Зулькарниев – неоднократные призёры региональных турниров в категории «парк».

Вход свободный.

«Самокатный спорт стал безусловным лидером нашего фестиваля. Именно в этой дисциплине наблюдается наибольший приток участников и наибольшее количество заявок, – отмечает организатор фестиваля Мария Каменская. – Именно поэтому мы привлекаем опытных спортсменов специально для того, чтобы развивать этот вид спорта у нас в регионе и вдохновить ребят на победы в будущем».

Генеральный партнёр фестиваля - Псковское региональное отделение общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

В России День молодежи отмечают в последнюю субботу июня. В 2025 году дата выпадает на 28 июня.

Ранее регистрация на другие мероприятия, которые пройдут в День молодежи, стартовала в Псковской области.