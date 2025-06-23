Продолжается приём заявок на псковский молодёжный фестиваль «Движение улиц»

Продолжается приём заявок на молодёжный фестиваль уличных видов спорта «Движение улиц», который состоится 28 июня в скейт-парке сквера имени Александра Невского в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодёжном центре.
Фотографии: Псковский городской молодёжный центр
На фестивале пройдут соревнования по восьми экстремальным видам спорта. Также в рамках мероприятия запланированы показательные выступления профессионалов из Санкт-Петербурга.
В рамках мероприятия выступят спортсмены по самокатному спорту:
Вход свободный.
Генеральный партнёр фестиваля - Псковское региональное отделение общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
В России День молодежи отмечают в последнюю субботу июня. В 2025 году дата выпадает на 28 июня.
Ранее регистрация на другие мероприятия, которые пройдут в День молодежи, стартовала в Псковской области.