Спорт

В Пскове стали известны победители «Политического забега. ЕДГ-2025»

22.08.2025 15:08

Стали известны победители «Политического забега. ЕДГ-2025», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Состоялось два забега на дистанцию 2 025 метров.

Первый забег прошел среди представителей политических партий. По результатам забега первое место занял Денис Панов от партии «Родина». Второе место получил представитель КПРФ Юрий Иванов. Третье место у Виктора Ушакова из ЛДПР.  

Также прошел забег среди кандидатов-одномандатников. Победу в нем одержал кандидат от политической партии «Яблоко» Владимир Холин. Второе место завоевала Татьяна Филипченкова от партии «Справедливая Россия – За Правду». Третье место у кандидата от ЛДПР Владимира Ефимова.  

Анна Васильева из партии «Новые люди» сошла с дистанции на третьем круге, Юрий Затравкин из «Партии пенсионеров» также сошел с дистанции.

В состав жюри входили представители Избирательной комиссии Псковской области и члены Общественного совета. Наблюдали за процессом соревнований представители Общественной палаты Псковской области. 

Псковская Лента Новостей
