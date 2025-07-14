Спорт

Ликвидировать нельзя реформировать

Сегодня в России стартует чемпионат страны по футболу. Для миллионов людей в нашей стране это спорт №1. Псковичи — не исключение, они любят футбол, еще в советские годы тысячи болельщиков заполняли до отказа трибуны стадиона «Машиностроитель», горячо переживали за любимую команду, радовались победам, огорчались поражениям. К сожалению, времена аншлагов на «Машинке» и успехов нашего профессионального клуба остались в прошлом.

Ныне псковский футбол и его главная команда, к сожалению, чаще попадают на страницы СМИ и социальных сетей не с новостями о победах, а с негативными информационными поводами. Такими, что можно только представлять, как сжималось бы сердце и какую боль испытывали недавно ушедший из жизни легендарный Михаил Павлович Шуев и другие ветераны псковского футбола, стоявшие у его истоков. Ситуация с самым популярным видом спорта у нас сегодня такова, что многие выступают за самые кардинальные меры. Вот и популярный псковский публицист Константин Калиниченко в своей авторской колонке на Псковской Ленте Новостей призвал отцепить ФК «Псков» от государственного финансирования и фактически поставить точку в его истории.

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Главный редактор ПЛН, автор проекта «Псковский футбол» Александр Савенко с позицией коллеги не согласен. К проблемной теме происходящего в псковском футболе журналист обращается не для того, чтобы кого-то обличить, а с тем, чтобы способствовать изменению ситуации к лучшему. Ибо нам, журналистам, как и тысячам псковских любителей спорта, крайне обидно за нынешнее состояние псковского футбола и его, очевидно, незавидные перспективы. Надеемся, что эта публикация послужит началом широкого общественного обсуждения сложившейся ситуации.

Больше чем игра

Чтобы лучше понять суть и значимость возникшей проблемы, предлагаем совершить небольшой исторический экскурс. Псковскую область при всем желании не отнесешь к «высшей лиге» отечественного футбола — той группе регионов, где бьются за победы и титулы клубы Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и ряда других футбольных центров. Это, как говорится, медицинский факт — и оспорить его не сможет даже самый преданный псковский болельщик. Во все периоды истории наша главная команда, как бы она ни называлась — «Электрон», «Машиностроитель», «Псков-2000» или как-то иначе - звезд с неба не хватала и к числу грандов не относилась.

С другой стороны, принижать достижения псковских футболистов, а вместе с ними и значение «спорта №1» в жизни Пскова, разумеется, нельзя. В былые годы наша команда достойно выступала во второй лиге, одно время даже претендовала на то, чтобы играть в первом дивизионе. Камнем преткновения в осуществлении этой мечты нескольких поколений болельщиков всегда считались деньги: чтобы соответствовать уровню второго по значимости российского дивизиона бюджет клуба должен быть значительно больше, чем мог позволить себе Псков, — одни перелеты, например, в Хабаровск, Красноярск и другие города огромной страны чего стоят!

Как показывает практика, успехи к псковским футболистам приходили тогда, когда складывались многие пазлы, иначе говоря, присутствовал ряд составляющих. Таких, как грамотный менеджмент, профессиональный тренерский штаб, опытные игроки, а также стабильная финансовая поддержка из бюджета и от спонсоров - будь то машиностроительный завод в советское время, «Авто-Альянс» в 2000-е или «Великолукский мясокомбинат» во времена губернаторства Андрея Турчака — футбольного болельщика, регулярно бывавшего на матчах псковской команды (к слову, это был период последнего взлета псковского профессионального клуба, когда благодаря областному руководству привлекались значительные средства, и в определенный момент в ФК даже серьезно рассматривали вопрос перехода в первый дивизион).

Переполненные трибуны на матче 1/16 Кубка России «Псков-747» - «Балтика», 2010 год. Фото: Андрей Лупанов

Успехи профессиональной команды способствовали развитию всей пирамиды, в основании которой массовый и детско-юношеский футбол, а также повышали уровень интереса к этому виду спорта. Футбол в Пскове нередко называли социальным явлением.

Чиновники, тренеры, игроки гордо заявляли: мол, у нас это больше чем просто игра. В качестве аргументов обычно приводились заполненные до отказа трибуны в дни матчей, а также тысячи занимающихся и десятки тысяч «болеющих». Любители спорта со стажем наверняка хорошо помнят, какой ажиотаж царил в городе перед матчами чемпионата страны (например, с калининградской «Балтикой», «Химками» и другими командами, которые затем, псковичам на зависть, шагнули наверх), а также в дни товарищеских встреч. Нынешнее поколение болельщиков возможно не поверит, но в конце 1980-х — начале 1990-х сыграть с «Машиностроителем» в Псков приезжали основные (!) составы команд высшей лиги — ленинградский «Зенит», московские «Динамо», «Локомотив» и др. Целый ряд псковских футболистов в разные годы получал приглашение продолжить спортивную карьеру в российских командах более высокого класса, а то и в иностранных клубах (это, например, Дмитрий Аленичев, Алексей Снигирев, Вячеслав Демин, Сергей Степанов, Вячеслав Волков и другие). Бесспорно, в истории псковского футбола немало страниц, которыми можно гордиться. Вписаны они самыми разными людьми — местными и приезжими, профессионалами и любителями-энтузиастами, с детства преданными игре и пришедшими в футбол уже в зрелом возрасте. Михаил Шуев, Владимир Косогов, Александр Чебров, Адель Канеев, Александр Лилица, Эдуард Малофеев — список людей, оставивших свой след в истории псковского футбола, выйдет очень длинным. А сама эта история — долгая и неоднозначная, много раз в ней чередовались черные и белые полосы. Периоды относительной стабильности и успехов сменялись годами безденежья и бесфутболья - отсутствия профессиональной команды и напряжением во взаимоотношениях представителей футбольной общественности — таким, что аж искры летели. Разное бывало за многие десятилетия, однако такой безнадеги и беспрецедентного количества негатива из серии «скандалы, интриги, расследования», как в последние полтора года, в Пскове не было никогда.

«Такой футбол нам не нужен»

Псковский футбол сотрясают громкие скандалы и острые конфликты. Уголовные дела, аудиторские проверки, многочисленные факты финансовых нарушений, раздрай в среде спортивных менеджеров и тренеров, борьба за лидерство и контроль над финансовыми потоками, слив компромата в соцсетях — всё это составляет сейчас основное содержание процессов в нашем «спорте №1». Многие видят в этом кризис, и что самое тревожное - кризис системный, касающийся различных сфер: от, собственно, спортивной до управленческой и финансовой, где отсутствует элементарный порядок и транжирятся бюджетные миллионы. Естественно, основное внимание приковано к главной команде — ФК «Псков» - и тут негатива, к сожалению, хоть отбавляй. То контролирующие органы находят в ФК «Псков» многочисленные финансовые нарушения и в отношении генерального директора клуба Владимира Бабинина возбуждаются уголовные дела.

Фото: Юношеская футбольная лига

То находящийся под следствием гендир вдруг сокращает из клуба сразу двух топ-менеджеров — исполнительного директора ФК, президента областной федерации футбола Александра Коновалова и замдиректора клуба, бывшего председателя горспорткомитета Александра Гаврилова, в чем многие усматривают сведение счетов. То РФС ловит тренера команды, одного из самых известных псковских футболистов Игоря Сурина на ставках у букмекеров и надолго отлучает его от футбола. То «Псков» неожиданно оказывается за бортом Кубка России, из-за чего болельщики лишаются одного из немногих в последнее время спортивных праздников — и поиск виновного приводит к очередному витку конфликта и выяснению отношений с переходом на личности. Перечисление подобных фактов можно продолжать долго, но и уже обозначенных достаточно, чтобы понять: мы имеем дело с кризисом, крайне проблемной ситуацией, в которой разные стороны конфликта разговаривают на разных языках. Многие вообще боятся высказываться публично, исходя из принципа «как бы чего не вышло». Слыханное ли дело — «люди псковского футбола», которые в былые времена использовали любую возможность для популяризации игры в СМИ и всегда охотно шли на контакт, теперь в ответ на приглашение прийти на интервью в прямом радиоэфире, мнутся, подбирают слова и просят «отложить на потом» это публичное общение. Благодарят за приглашение и поясняют: поговорить «за футбол» в целом — это пожалуйста, а вот отвечать на острые вопросы и комментировать проблемную ситуацию — нет, не готовы. Некоторые соглашаются комментировать кризисную ситуацию, но только приватно и на условиях анонимности — дескать, «еще неизвестно, чем всё это закончится, а мне еще работать».

«Фанаты в некоторых городах скандируют обидную кричалку: "Позор российского футбола". Так это они не про тот клуб кричат — про наш ФК просто не знают», - печально шутит один из псковских тренеров. Главную причину кризиса он видит в непрофессионализме «рулевых» и их безразличии к футболу. Говорит, если до его развития им несколько лет вообще не было никакого дела — чего удивляться бардаку и нарушениям? Как вывод — горько-ироническое «такой футбол нам не нужен».

То, что для посвященных было очевидно и раньше, публика узнала в конце 2024 года. Вопреки распространенному представлению, что в отличие от прошлых, «сытых», лет теперь на футбол не дают почти ничего, на самом деле в него по-прежнему вливаются немалые бюджетные деньги - десятки миллионов рублей. Но транжирятся они как попало, о чем свидетельствовали выводы Счетной палаты Псковской области о многочисленных нарушениях в деятельности областного спорткомитета и ФК «Псков», премировании президентом клуба самого себя в нарушение установленного порядка, не представлении к отчету ряда документов и т. д. и т. п.

Результаты проведенной аудиторами проверки футбольного клуба произвели эффект разорвавшейся бомбы.

В итоге отчет Счетной палаты был отправлен губернатору Михаилу Ведерникову и спикеру областного Собрания депутатов Александру Котову. Органы прокуратуры провели свою проверку. По ее результатам следователи УМВД возбудили уголовное дело в отношении директора АНО «Футбольный клуб «Псков» Владимира Бабинина по части 3 статьи 160 Уголовного кодекса, а затем и еще одно по той же статье УК.

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Следствие продолжается — в связи с чем правоохранительные органы не дают информации, мол, тайна следствия. А вопросов немало — начиная с того, какая оценка будет дана тем самым эпизодам с премированием на сотни тысяч рублей и заканчивая тем, куда, скажем, уходили деньги от родителей юных воспитанников футбольной школы.

Помимо прочего, интересно, найдет ли подтверждение в ходе расследования уголовных дел вывод Счетной палаты Псковской области о том, что учет движения денежных средств, в том числе взносов от родителей, в футбольном клубе «Псков» не определен, а операции с наличными деньгами приходными документами не оформляются и через кассу организации не проводятся.

Или вот еще момент - согласно отчету Счетной палаты Псковской области, в футбольном клубе не представили документы, подтверждающие сумму денежных средств, полученных тренерами, а также последующую передачу денег генеральному директору клуба. В результате в рамках проверки СП ПО не удалось установить фактическую сумму сборов с родителей. Удастся ли это сделать следователям? Смогут ли они установить: есть ли расхождение в сумме, которая была представлена руководством футбольного клуба к проверке, и той, что была реально собрана сотрудниками клуба с родителей детей («добровольные денежные пожертвования», как говорят, фактически являются обязательной платой за посещение занятий - ранее она составляла 500 рублей, с осени 2024 года — 1000 рублей)? Повторюсь: всё это на данный момент не более чем предположения и открытые вопросы, порожденные не досужими измышлениями, а выводами государственных аудиторов и информацией от правоохранительных органов.

В свете последних событий возникает немало и других вопросов. Скажем, дисквалификация за ставки у букмекеров тренера ФК «Псков», одного из самых известных псковских футболистов Игоря Сурина заставляет задуматься: это что — единичный случай или система? Отдельный эпизод — или планомерная работа РФС по искоренению явления, когда несмотря на запрет профессионально занимающиеся футболом люди позволяют шалости — ставки на матчи? Если последнее - то я бы не исключал новых санкций в отношении псковских футбольных людей, ибо, как говорят, делают ставки если уж не все, то очень многие.

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Другая весьма неприятная история — лишение «Пскова» права участвовать в Кубке России. В прошлые годы «Псков», даже в его нынешнем любительском статусе, участвовал в этом соревновании — принимал на «Машиностроителе» великолукский клуб «Луки-Энергия».

И это был настоящий праздник для любителей футбола — дерби, вдобавок к спортивной составляющей еще и примешивалась околофутбольная составляющая: в Великих Луках есть профессиональный клуб, в целом спортивная жизнь там насыщеннее и ярче, и неофициальный титул спортивной столицы региона, как мне кажется, уже там. Вдобавок великолучане ведут борьбу за лидерство в областной федерации футбола — что, собственно, и предопределило накал страстей на выборах главы этого общественного объединения в начале 2025 года (и точка там не поставлена).

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Завершая беглый обзор проблемного поля, подчеркну, что названные эпизоды - это только надводная часть айсберга, то, что всем видно и получило освещение в СМИ. Между тем, как все мы понимаем, есть и подводная часть, где, как считают многие эксперты, царит непрофессионализм, отсутствуют четкие планы и стратегия развития и т. д.

Что делать?

Что необходимо предпринять, чтобы исправить ситуацию к лучшему? Перед тем, как указать несколько возможных шагов, отмечу, что в самом клубе отвечать на вопросы о путях выхода из сложившейся ситуации не хотят, а врио министра спорта Псковской области в ответ на запрос ПЛН написала, что «основания для возникновения кризисной ситуации в футбольной сфере Псковской области отсутствуют», «футбольный клуб продолжает свою работу в плановом режиме» - то есть выходит, что вроде как всё нормально. По мнению многих, госпожа Овсова в этом комментарии и в целом продемонстрировала некомпетентность в вопросах, связанных с футболом.

Галина Овсова, врио министра спорта Псковской области: Относительно работы генерального директора ФК «Псков», в отношении которого возбуждены уголовные дела, Министерство поясняет следующее. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации предусмотрен исключительный перечень оснований, по которым может быть временно отстранен руководитель организации. Согласно постановлению Псковского городского суда ходатайство следователя о временном отстранении от должности генерального директора ФК «Псков» осталось без удовлетворения. Таким образом, у учредителей ФК «Псков» отсутствуют законные основания для отстранения генерального директора от должности, кроме того, футбольный клуб продолжает свою работу в плановом режиме: в непрерывном порядке проводится учебно-тренировочный процесс, воспитанники и спортсмены участвуют в обязательных соревнованиях по версии РФС. Следует отметить, что футбольный клуб два года подряд (в 2023 г. и в 2024 г.) занимал уверенное 2-е место в ежегодном рейтинге клубов (спортивных школ), участвующих в первенстве СЗФО по футболу среди юношей до 16, 17 и 18 лет.

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Между тем целесообразным видится принятие целого комплекса мер. В рамках статьи обозначу пять из них, представляющихся первоочередными.

Во-первых, нужно сделать первый шаг — признать то, что проблема реально существует, и футбол движется не в том направлении. Абсолютно неправильно, когда отдельные успехи юных футболистов клуба выдаются чиновниками и прочими заинтересованными лицами за свидетельство общей благостной картины и результата их работы в поте лица. Юные воспитанники — молодцы, кто б с этим спорил. Но речь-то совсем о другом. Недопустимо занимать страусиную позицию или действовать по принципу «всё хорошо, прекрасная маркиза».

Как это ни печально, ответственные за развитие спорта чиновники замалчивают проблему. Игнорируют ее и госСМИ — очевидно, что делают это по указке своего начальства.

Во-вторых, необходима серьезная ревизия, проведение анализа, и по итогам разбора полетов отстранение от руководства и от денежных потоков менеджеров, показавших свою некомпетентность, нечистоплотность в финансовых вопросах и доведших футбол до нынешнего его состояния. Как я уже отмечал, вопросы, куда уходят бюджетные деньги, не оседают ли они в чьих-то карманах, остаются открытыми. В дальнейшем также важен отказ от жуликов и ставка на людей, доказавших свою преданность футболу и умение работать в современных условиях. Не буду называть фамилий, чтобы не давать повода для обвинений в предвзятости — но такие люди в псковском футболе безусловно есть. Тут важно не зацикливаться на нескольких фамилиях, а посмотреть по сторонам.

В-третьих, необходимо принятие решения относительно главного псковского футбольного клуба со взрослой командой, которая некогда была профессиональной, а теперь выступает на уровне третьего дивизиона. Неоднократно в последнее время сталкивался со мнением, что ее надо ликвидировать, перестать тратить на это бюджетные деньги, если это кому-то надо — пусть финансируют, привлекают спонсоров. Предположу, что если бы вопрос был вынесен на общегородской или общеобластной референдум, большинство проголосовало бы за этот вариант. С другой стороны, есть немалое количество тех, кто традиционно выступает за наличие профессионального клуба — как визитной карточки региона и верхушки пирамиды, в основании которой — массовый и детский футбол. Но и в случае сохранения клуба необходима глубокая реформа с ревизией, оптимизацией расходов и, возможно, сменой кадров — либо с приглашением иногородних специалистов, либо с использованием потенциала и опыта своих и объединением ныне находящихся по разные стороны баррикад.

Андрей Аленичев, мастер спорта, директор спортивной школы «Стрела»: Необходима комплексная работа. Вся футбольная общественность, которая любит и уважает футбол, обязательно должна вместе собраться.

Что будет дальше, какой из вариантов реализован? Тут отвечу словами президента объединения федераций футбола «Северо-Запад» Николая Голубева: «Здесь, конечно, лучше задать вопрос властям региона, насколько они видят развитие профессионального футбола в регионе».

Алексей Севастьянов, депутат областного Собрания, экс-президент федерации футбола Псковской области: Как мы последние пару лет развиваем футбол в Пскове, то мы, скорее всего, всех тех прав будем лишены, и для псковского футбола наступят не лучшие, серые времена. И те скандалы, которые вокруг этого разворачиваются на протяжении уже полугода, тому подтверждение. Не бывает дыма без огня... Я вижу то, что творится в псковском и в областном футболе. Честно говоря, посвятив этому 15 лет своей жизни, добившись того, что ФК "Псков" был серебряным призером чемпионата России второй лиги и стояли вопросы о выходе в Первую лигу, мне обидно и больно. Желание проводить финансовую ревизию и оценить, сделать аудит всей работы клуба, там желания нет ни в министерстве спорта в области, ни в самом клубе. Наверное, поэтому идут уголовные дела. Если в ближайшее время эту тему не захотят обсуждать сами футбольные люди, то для родителей, которые решили поддержать своих детей в плане занятий футболом, начнутся нелегкие времена. В конце концов, пострадают дети, как всегда.

В-четвертых, давно необходимо обсуждение того, что происходит в детско-юношеском футболе. Абсолютно неправильна и несправедлива ситуация, при которой многие юные спортсмены — воспитанники различных школ фактически лишены возможностей для нормальных занятий, для тренировок используются «левые» залы сторонних организаций и воинских частей, а экипируются дети и выезжают на турниры за счет средств родителей. Невероятно, но факт: в наше время для многих команд приобретение нового комплекта формы — это что-то почти невероятное. И всё это при том, что, казалось бы, и деньги на спорт выделяются, и современный стадион в городе есть, и другие возможности для занятий присутствуют. Но что-то тут не срабатывает. Если для исправления ситуации требуется объединение детских школ (а о таких планах еще пять лет назад, на этапе реформирования псковского футбола и создания АНО вместо ООО, говорил прежний глава администрации Пскова Александр Братчиков), то, возможно, так и надо поступить — оптимизировать расходы, сократить административный аппарат и т. п.

Если такой вариант по каким-либо причинам не подходит, то давайте обсуждать другие. Только главное — должно быть справедливо, и модель — эффективно работать. Возможно, имеет смысл кардинально изменить принцип поддержки детского футбола и распределения бюджетных средств — львиную долю не на один клуб, вокруг которого разгорелось огромное количество скандалов и продолжается следствие, а справедливо было бы больше давать на детский футбол — и на всех: если уж и не поровну, то, по крайней мере, в соответствии с разработанными ключевыми показателями эффективности.

Наконец, в-пятых, совершенно очевидно, что всё наше футбольное хозяйство в целом требуется серьезно реформировать и наводить в нем порядок. В конце концов это же не чья-то частная лавочка, не зона ответственности какого-то отдельного чиновника или директора, а общественно значимая сфера, на которую из бюджета ежегодно идут десятки миллионов рублей. А там постоянно происходят события, которые требуют как минимум служебной проверки. Поэтому, считаю, необходимо вмешательство властей, возможно, принятие жестких и для кого-то непопулярных решений, в основе которых должно лежать мнение экспертов и результаты глубокого анализа ситуации. Иначе все эти ведущиеся многие месяцы споры, обсуждения, дискуссии так и останутся не более чем разговорами, а псковский футбол будет и дальше скатываться по наклонной, постоянно генерируя многочисленные негативные инфоповоды.

На этом пока поставлю точку. Подводя итог сказанному, отмечу, что высказанные в этой статье мысли — не более чем мнение автора, давно следящего за псковским футболом и пишущего о нем, но не принимающего решений относительно будущего этого вида спорта и не претендующего на то, что сказанное им — истина в последней инстанции. Поэтому напоследок хочется выразить надежду, что свое слово по поводу поднятых вопросов выскажут эксперты, «люди псковского футбола» и все, кто неравнодушен и кому есть что сказать. Еще лучше, если происходящее в псковском футболе станет темой для очного обсуждения в широком составе — скажем, в правительстве региона, областном Собрании депутатов, администрации Пскова или городской Думе. Со своей стороны Псковская Лента Новостей и радио ПЛН FM готовы стать площадкой для обсуждения в прямом эфире накопившихся проблем — было бы у всех сторон конфликта желание обсуждать их вместе за общим круглым столом. Бесспорно, делать это надо. Давно пришло время честно говорить о ситуации, не прятать голову в песок и действовать - иначе может быть поздно.

Александр Савенко