Спорт

В пяти видах спорта поборются псковичи на международных играх в Петербурге

39 спортсменов из Псковской области принимают участие в международных спортивных играх в Санкт-Петербурге, сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Фото здесь и далее: официальный канал Псковской области / Telegram

Международные спортивные игры имени святого благоверного князя Александра Невского проходят в Санкт-Петербурге с 9 по 15 сентября под эгидой Минспорта России и Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта.

Делегация Псковской области – 39 спортсменов. Участники будут соревноваться в следующих видах: самбо, шахматы, микрофутзал, баскетбол и настольный теннис.

Впервые Псковская область представлена во всех обязательных видах программы.