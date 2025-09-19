Федерация брейк-данса зажгла танцпол на атофестивале к 25-летию ПЛН

Федерация брейк-данса по Псковской области зажгла танцпол на автофестивале-выставке «Автомир Пскова» в честь 25-летия ПЛН на парковке торгово-развлекательного комплекса «Акваполис» 20 сентября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Спортсмены различных возрастов представители зажигательные номера на специально подготовленном пространстве перед сценой.
Напомним, автофестиваль-выставка организована в честь празднования 25-летия Псковской Ленты Новостей.
Мероприятие проходит на парковке торгово-развлекательного комплекса «Акваполис». Продлится празднование до 15:00.
Партнерами фестиваля выступили «Бизнес Град», лизинговая компания CARCADE, «Автосалон №1», «Автомобильный Центр Псков», «Авто-АС», «Лидер Авто», «Автосалон 1» и сервис по замене масла SPOT.
Категория 6+