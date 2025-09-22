Спорт

Великолучанин стал победителем первенства СЗФО по дзюдо

В Великие Луки съехались сильнейшие спортсмены Северо-Западного федерального округа для участия в Первенстве по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года, которое прошло 26-27 сентября. Эти соревнования являются важным этапом отбора на Первенство России, запланированное на ноябрь в Краснодаре, сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации дзюдо Псковской области.

В соревнованиях принял участие Спортсмен Клуба единоборств «Спортивное единство» Кротов Кирилл и занял уверенное 1 место в самой численной весовой категории до 73 кг.

Финал соревнований пройдет с 13 по 16 ноября в Краснодаре.