Спорт

Клуб «Псков» стал чемпионом области по футболу

Футбольный клуб «Псков» стал победителем чемпионата Псковской области, заняв первое место в турнирной таблице «Финала четырех». Титул был разыгран в заключительной серии матчей на стадионе «Машиностроитель». Об команда написала в своей группе «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: ФК «Псков» / ВКонтакте

В решающий день турнира псковская «Стрела» одержала крупную победу над командой Острова со счетом 9:2. В это же время ФК «Псков» сыграл вничью 1:1 с великолукским «Экспрессом». Пропущенный от великолучан мяч стал для чемпионов единственным на этом турнире.

Личные награды чемпионата также отправились в копилку ФК «Псков». Лучшим защитником турнира был признан Федор Пикалев, а звание лучшего игрока чемпионата завоевал Дмитрий Рыбаков.

В чемпионате области приняли участие 17 команд.

Директор ФК «Псков» Иван Штылин поблагодарил всех участников соревнований и поздравил команду с победой: «Хочу поблагодарить от лица клуба соперников за хорошую борьбу, а футболистов и тренерский штаб поздравить с победой в чемпионате области. Несмотря на убедительную победу в чемпионате и Кубке области, это все-таки не все задачи, которые стояли перед командой в этом сезоне — скорее это возможность получить дополнительный опыт и важную игровую практику в первую очередь, молодым футболистам, которые сегодня составляют основу команды и на которых возлагаются определенные надежды. Отдельное спасибо болельщикам, которые всегда с командой».

Победу команде принесли под руководством тренеров Игоря Васильева и Вячеслава Волкова.