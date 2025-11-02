Спорт

Нападающий хоккейного клуба «Плесков» забил свою сотую шайбу в НХЛ

Нападающий хоккейного клуба «Плесков» Сергей Васильев достиг значимой отметки в своей карьере, забив 100-ю шайбу в матчах Ночной хоккейной лиги (НХЛ), сообщили Псковской Ленте Новостей в федерации хоккея Псковской области.

Фото: Федерация хоккея Псковской области

Согласно официальному сайту НХЛ, юбилейная шайба была заброшена 9 ноября 2025 года в ворота команды «Звезда».

«Плесков» - долгожитель Ночной хоккейной лиги. Команда любителей, созданная в 2012 году, не раз завоёвывала «золото» регионального чемпионата и отправлялась покорять Фестиваль хоккея.

Ранее юбилейную шайбу забил нападающий хоккейного клуба «Аванта-Псков» Алексей Филиппов.