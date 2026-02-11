 
Спорт

Руководители крупных предприятий и банков могут войти в попечительский совет ФК «Псков»

Руководители банков и крупнейших предприятий, входящих в число экономических лидеров региона, могут стать членами попечительского совета ФК «Псков». Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил генеральный директор футбольного клуба Иван Штылин.

По его словам, с потенциальными партнерами проводятся встречи и консультации.

«Наша задача, и моя личная — заинтересовать деловую среду», - пояснил Иван Штылин.

Он отметил, что планируемое на перспективу возвращение клуба в число участников соревнований среди профессионалов потребует значительных финансовых затрат. Главная задача в этом отношении — найти дополнительные средства из небюджетных источников.

«Для того, чтобы сегодня представить команду во второй дивизион с учетом ежегодного роста цен, этот бюджет не может составлять менее 50 миллионов рублей. Эта задача именно по небюджетным источникам», — подчеркнул Иван Штылин.

По его словам, футбольный клуб серьезно настроен на возвращение в профессиональный дивизион. Данный вопрос поднимался и во время встреч с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и главой города Борисом Елкиным.

«Мы поднимали этот вопрос на трехлетний период и уже подготовили некую дорожную карту», — пояснил директор клуба.

Напомним, ранее в Пскове существовал профессиональный футбольный клуб. В последние годы «Псков» имеет любительский статус и участвует в первенстве Северо-Запада среди команд Третьей лиги.

Пресс-портреты

Штылин Иван Викторович

Штылин Иван Викторович

Генеральный директор футбольного клуба «Псков».

Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

Елкин Борис Андреевич

Елкин Борис Андреевич

Глава города Пскова

