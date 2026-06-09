Свыше 100 тысяч рублей в месяц нужно для профессиональных занятий теннисом в Пскове

Для занятий теннисом в Псковской области на профессиональном уровне необходимо примерно 100 тысяч рублей в месяц, а для любителей хватит и в районе семи тысяч ежемесячно, рассказал президент Псковской областной федерации тенниса, тренер Олег Киселев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Для Псковской областной федерации тенниса характерны те же проблемы, что и для других видов спорта: финансирование, областные базы для занятий спортом и нехватка тренерского состава:

«Все те же самые проблемы, что и у других. Это финансирование, это собственные базы, чтобы база была не от частного застройщика, а от министерства спорта Псковской области, либо областная база. Я помню, что во второй или третьей очереди собирались построить теннисные корты на "Машиностроителе". Но, я так понимаю, ждем. И тренерский состав. Сейчас у нас более менее тренерский состав укомплектовался. Ребята, которые закончили физкультурные вузы, вернулись сюда, продолжают работать. Один наш тренер закончил институт в Великом Новгороде, а второй - в Великих Луках», — комментирует Олег Киселев.

Проблема финансов для тенниса остра, как и для других видов спорта в Псковской области. В 90-е годы финансированием спорта занимались «сверху», но сейчас, по сравнению с теми временами, бюджеты сильно урезали, поэтому приходится «выкручиваться» собственными силами. Олег Киселев объясняет: «90-е годы давно уже прошли, покровительства такого давно уже нет. Выходим за счет того, что есть теннисная база в Писковичах, соответственно, мы тренерскому штабу предоставляем, помимо групповых занятий, где дети в группах занимаются, большое количество индивидуальных занятий с любителями. А, как оказывается, жители Псковской области у нас небедные, они готовы платить за индивидуальные занятия, причем платят неплохие деньги».

Для того, чтобы заниматься теннисом на профессиональном уровне, ежемесячно надо отдавать приличные деньги, хотя, по сравнению со столицей России, сумма не очень большая, отмечает Олег Киселев: «Чтобы начать заниматься теннисом на уровне спортсмена, сумма вылезет за 100 тысяч ежемесячно, не меньше. В эту сумму входят аренда корта и тренер. Если мы берем те же Санкт-Петербург и Москву, то там просто нолик прибавляйте к этой сумме. То есть, чтобы заниматься теннисом в Москве, нужен примерно миллион».

Но теннисная федерация всегда идет навстречу и предлагает способы немного сэкономить. «В Псковской области готовы платить такие суммы родители, чтобы дети занимались. Да, где-то они урезают, где-то федерация предоставляет от себя какой-то объем часов. То есть имеется какое-то время, которое не используется. Мы согласовываем с родителями спортсменов, что "мы вам готовы выделить это время, получается у вас из-за школы или нет?". Согласовали время и выделили его бесплатно, чтобы родители немножечко сэкономили», — комментирует Олег Киселев.