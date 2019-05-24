Туризм

Московским специалистам презентовали туристические маршруты Псковской области

В Московском доме национальностей начал работу круглый стол «Развитие туристского потенциала Псковской области и Москвы». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, встреча проходит в рамках Дней Псковской области в Москве, в ней принимают участие сотрудники комитетов по туризму обоих городов, представители туристических компаний.

Московские представители отметили, что региональное взаимодействие - это одна из приоритетных задач развития, поэтому на данный момент круглый стол как нельзя актуален.

Исполняющая обязанности председателя комитета по туризму Псковской области Ольга Качнова рассказала московским коллегам о Псковском кремле, уникальном Троицком соборе, Изборской крепости, Пушкинских Горах, Печорах и Талабских островах, отметив наиболее привлекательные места для туристов.

Также она рассказала, что за последние несколько лет было потрачено 7 миллиардов на реконструкцию парков, прогулочных зон и набережных. Благодаря всем трансформациям в Пскове появились новые туристические маршруты. Их и презентовали представители крупных псковских туроператоров. На круглом столе они познакомили с уникальными квест-экскурсиями, экскурсиями по Псковской области с ночевками в каждом небольшом населенном пункте, школьными обучающими экскурсиями по специальным предметам, эко-туризмом.

Было отмечено, что в последние годы туристическая сфера была определена, как одна из самых перспективных в Псковской области. Благодаря увеличению количества гостиниц, ресторанов, туристических точек, доход, который приносит сфера туризма Псковской области, увеличился на 42% и сейчас составляют около миллиарда в год. Об этом на круглом столе рассказала Ольга Качнова.