Туризм

Платный вход на территорию Псковского кремля планируют ввести для туристов

Платный вход на территорию Псковского кремля планируют ввести для туристов. Об этом сообщила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова в программе «Обратный отсчет» в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы планируем платный вход на территорию Кремля, но для жителей Пскова и Псковской области он будет оставаться бесплатным», – сказала она.

В эфир радиостанции дозвонилась местная жительница и поинтересовалась, почему вход на стены Псковского кремля стал платным.

«Стены Кремля – музейное пространство, – ответила Светлана Мельникова. – Я могу привести бесчисленное количество примеров, где вход в Кремль платный. И ничего сверхъестественного в этом нет. Почему сделали вход на галереи платным? Потому что там постоянно размещаются очень интересные выставки. Они сделаны научными сотрудниками. Это большая серьёзная работа».