Туризм

Пассажиропоток в Псковской области вырос почти в 20 раз

Пассажиропоток вырос в Псковской области почти в 20 раз. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил на форуме секретарей местных и первичных отделений Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», который проходит в Пскове сегодня, 21 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Крайне важно, что в Псковской области обеспечена и высокая транспортная доступность. Гражданская авиация в регионе восстановлена и развивается. Запущено 7 новых маршрутов: Москва, Калининград, Минеральные Воды, Казань, Сочи, Симферополь, Анапа. Последние два сейчас по понятным причинам приостановлены. Как появится возможность – оперативно их восстановим», – уточнил губернатор.

Пассажиропоток вырос почти в 20 раз: с 6 тысяч пассажиров в 2018 году до 115 тысяч в 2022 году.

Скоростная «Ласточка» соединила Печоры, Псков, Санкт-Петербург и Петрозаводск. Запустилось пригородное железнодорожное сообщение по маршруту «Псков – Великие Луки» и «Великие Луки – Себеж и Невель». Появился автобус в Витебск и поезд – в Минск.

«Псковская область перестала быть медвежьим углом. Наши жители не заперты – они имеют доступ ко многим уголкам нашей большой страны. Более того, постепенно мы становимся хабом и для соседних субъектов. Например, что касается авиасообщения – порядка трети его пассажиропотока составляют жители других регионов», – заключил губернатор.