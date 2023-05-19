Туризм

Количество туристов в Пскове выросло почти на 60% в 2022 году

Количество туристов в Пскове выросло на 57% в 2022 году. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в ходе своего отчета о работе за 2022 год на сессии гордумы 26 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В 2022 году в Пскове увеличилось количество туристов. Так, экспозиции Псковского музея-заповедника посетили более 600 тысяч экскурсантов. В гостиницах Пскова остановились почти 263 тысячи гостей. Для сравнения, в 2021 году было 168 тысяч туристов. Рост составил около 57%», – рассказал Борис Елкин.

Он отметил, что Псков стал победителем первого Всероссийского конкурса лучших проектов туристского кода центра города. В 2023 году город получил 130 млн рублей на организацию ярмарочного пространства с иллюминацией, смотровой площадки с видом на Мирожский монастырь, установку стационарных биноклей в живописных местах и размещение арт-объектов и фотозон на пешеходных маршрутах.

«Изготовлена первая партия брендированных псковских люков. Несколько экземпляров в виде псковского снетка, псковской деньги и с надписью: "А псковские люки самые красивые» размещены в центре Пскова"», – добавил глава города и уточнил, что дизайнерские люки также изготовлены в миниатюре и доступны в качестве сувенирной продукции туристам в Центре туризма и творческих индустрий Пскова.