Туризм

Дайвер назвал способы избежать нападения акул во время отдыха

В случае приближения акулы нужно показать себя «больше, чем есть» — подобная тактика может помочь избежать ее нападения — таким советом поделился опытный дайвер, вице-президент Ассоциации туроператоров России по выездному туризму Артур Мурадян.

«Примите вертикальное положение, расставьте руки и ноги широко. Акул пугают объекты, которые крупнее их», — посоветовал он.

Эксперт добавил, что сам занимается дайвингом, и встречал акул много раз.

«Обычно этим животным совершенно безразличен человек. Они скорее падальщики, чем хищники», — приводят слова Мурадяна «Известия».

Не нужно пренебрегать и базовыми правилами безопасности, продолжил он. Так, не стоит купаться на рассвете и закате, когда кормится большинство морских обитателей. Также не нужно плавать одному и заходить за буйки.

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Также в АТОР сообщили, что менее 7% отелей в Египте, отдых в которых продают российские туроператоры, оборудованы защитными «акульими» сетками в купальных зонах. Они есть только в 20 из более чем 300 отелей в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе.

Именно сетки на сегодня — самый действенный метод защиты от акул, признала руководитель биологической службы «Москвариума» Ирина Мейнцер. Иные способы — спутниковые маячки или ультразвуковые отпугиватели, по ее словам, малоэффективны.

Ранее в египетской Хургаде из-за нападения акулы погиб россиянин 1999 года рождения. Трагедия случилось на пляже при отеле Dream Beach. Все пляжи Хургады были временно закрыты для купания. После трагедии временно просели продажи туров в Египет, рассказал Артур Мурадян.

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Сейчас, по его словам, спрос вернулся в норму, но его «сдерживает падение курса рубля».