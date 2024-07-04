Туризм

Псковская гордума отправит в областное Собрание предложение ввести туристический налог

Состоялась рабочая встреча депутатов Псковского областного Собрания с депутатами Псковской городской Думы. Об этом сообщили в Telegram-канале Псковской городской Думы.

Фото здесь и далее: Псковская городская Дума / Telegram

Участники мероприятия обсудили возможные пути решения вопроса ремонта дворовых территорий в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Также в повестке дня был вопрос об установлении на территории муниципалитета туристического налога. С таким предложением выступил депутат городской Думы Денис Иванов. «Установление туристического налога позволит получить дополнительные средства на совершенствование туристической инфраструктуры города Пскова», - пояснил он.

«Предложения, прозвучавшие в ходе встречи, будут систематизированы и направлены на рассмотрение в областное Собрание депутатов», - отметил в завершение встречи председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко.

Напомним, Госдума приняла закон, разрешающий местным властям в России с 2025 года вводить туристический налог, который, по сути, заменит курортный сбор.

Смотрите также Госдума разрешила с 2025 года вводить туристический налог

Ранее депутат Денис Иванов озвучил инициативу введения в Пскове курортного сбора.