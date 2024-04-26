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Денис Иванов об итогах 21-й сессии гордумы, курортном сборе и лошадях в парках

Очередная 21-я сессия Псковской городской Думы состоялась 26 апреля. Депутат по округу №15, бизнесмен Денис Иванов рассказал о принятых на сессии решениях, а также о своей депутатской деятельности в округе. Кроме того, он прокомментировал свежие инициативы, касающиеся жизни Пскова, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

— Начнем сегодня с обсуждения основных решений, которые приняли депутаты на сессии. Денис Олегович, какие вы можете дать комментарии по поводу свежих инициатив, которые в последнее время были высказаны и напрямую касаются нашего города?

— На сессии решаются в основном рабочие, рутинные вопросы. Я хотел бы остановиться на вопросе согласования установки мемориальной таблички Валерию Дрогунову. Кто не знает, Валерий Дрогунов - известный тренер по кикбоксингу. К сожалению, он скончался 1 июня 2022 года, к большому сожалению. Он очень много ребят воспитал, трех чемпионов мира, много чемпионов России, чемпионов Европы. Очень много ребят. Я лично знаю. Он был послан нам в тяжелое время, когда молодежь, если помните 90-е, у многих родители - потерянное поколение, выпивали. Мы были брошены на произвол. И, грубо говоря, спортивные секции нас спасали. Я - представитель бокса, до сих пор и занимаюсь с удовольствием этим спортом. Нам помогло это вырасти нормальными, серьезными мужчинами. Спорт делает из мальчишек как раз мужчин. Поэтому Валерию очень спасибо большое. И хотя бы через табличку мы пытались ему свою благодарность высказать.

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— Вы сказали на сессии, что это самое меньшее, что мы, горожане, можем сделать для увековечения его памяти. Но также на сессии депутаты тайным голосованием приняли решение наградить медалью «За заслуги перед Псковом» воспитателя детского сада №17 Ирину Жукову. Я сейчас подниму, может, быть, не очень приятную тему. Я прекрасно помню, что в предыдущие годы на сессиях городской Думы в разные созывы возникали такие дискуссии, что есть риск девальвации почетных званий, наград, почетных грамот, если, грубо говоря, награждать ими всех подряд. Вот каково ваше мнение на этот счет? И произошла ли та самая девальвация наград и званий, которой так боялись ваши коллеги по предыдущим созыву?

— Конечно, когда кого-то награждают, всегда есть, скажем, завистники, не всем приятно. Кто-то считает - один достоин, кто-то считает - другой. Это такая очень тонкая грань, и через нее легко скатиться в какой-то скандал. Вот вы сейчас назвали фамилию человека, к сожалению, наверное, мало кто знает ее. Мое личное мнение, что хотелось бы какой-то общественный ресурс, который бы просто-напросто помогал бы выбирать именно тех граждан, которые действительно на слуху, которых, действительно, знают большинство горожан, которые, действительно, что-то сделали для всех. Чтобы, непосредственно, горожане сами принимали участие в выборе той или иной кандидатуры. И, соответственно, это помогло бы и сняло такие вот вопросы, которые у вас, как у гражданина города, возникают. А почему именно этот человек, а не другой? Я, допустим, знаю много других достойных. Я ни в коем случае не хочу сказать, что мы награждаем людей незаслуженно, но тем не менее, чтобы снять такие вопросы, было бы неплохо, если бы учитывалось мнение горожан.

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— Также на сессии был представлен доклад об исполнении бюджета города Пскова за прошлый год. Довольны ли вы цифрами?

— В принципе цифрами доволен. Но, конечно, я недоволен, что если мы вглубь посмотрим этих всех цифр, доходов собственных мы, к сожалению, не имеем в достаточном количестве. Если мы не имеем собственных доходов, то и собственных решений мы тоже иметь не можем.

— Вот какой-то повод для оптимизма в плане по доходам у нас есть?

— Нет. Единственное, если мы говорим про доходную часть, есть, конечно, повод для оптимизма. У нас сейчас идет федеральный пилотный проект, курортный сбор. Это великолепная история. Я выступал на бюджетном комитете с идеей о том, что было бы неплохо, если бы Псков получил возможность поучаствовать в программе. На сегодняшний день несколько городов имеют право вводить курортный сбор. Тот же Санкт-Петербург - 7 миллионов жителей и порядка 9 миллионов туристов. У нас на 600 тысяч - 2,5 миллиона приезжает. Эти люди приезжают, они пользуются нашими ресурсами, они ходят по нашему асфальту. Это нагрузка на инфраструктуру. И мы как туристический регион обязаны иметь такой налог. Это сумасшедшие деньги, которые мы с удовольствием потратим на инфраструктуру. Потому что сейчас проблема у жителей, как мы будем выполнять городскую среду. У нас, помните, такая программа была, она очень активно развивалась. Очень много еще проблемных мест, особенно дворы, конечно. Где взять деньги? К сожалению, на сегодняшний день курортный сбор, мне кажется, очень хорошо решил бы эту проблему. Мы получили бы гарантированную статью доходов, это наши личные деньги были бы. Мы имели бы право тратить их так, как просят нас горожане. 100 рублей, конечно, это не заметные деньги абсолютно для туриста, а для нас это серьезно. И плюс это не только Псков, те же Пушкинские Горы, у самих муниципалитетов было бы тогда желание привлекать туристов. Это вполне нормально, и ничего в этом зазорного, я считаю, нет. Приезжают люди в гости, они готовы потратиться. Любой человек, который едет отдыхать, имеет с собой сумму, он готов ее потратить. Главное, чтобы он получил удовольствие. Псков - это город удовольствия стопроцентно. Музыка играет, люди улыбаются, все классно. Город наш просто великолепный.

— Кстати, у нас ожидается на майские праздники нашествие туристов. Говорят, что уже все гостиницы полные, забронированы чуть ли не с января. Насколько помню, когда поделились с коллегами на бюджетном комитете идеей про курортный сбор, первый заместитель главы администрации города Ирина Иванова предложила вам вместе с председателем городской Думы подготовить обращение в правительство области?

— Мы его обязательно озвучим, это произойдет ближе к осени, потому что сейчас сезон уже начался. Пока нет смысла поднимать инициативу, если мы законодательно не можем ее принять. К осени можно этот вопрос поднять. Для нас это приличные деньги.

— Насколько я помню, на сессии также была представлена депутатам информация по капремонту домов, ремонту дорог, дворов, дворовых проездов и объектов социальной инфраструктуры по состоянию на 1 апреля. Вот есть ли тут какой-то повод для тревоги или может быть, наоборот, для гордости?

— Я не очень близок с темой работы фонда капремонта, но жалоб непосредственно от жителей поступает очень много. А жалобы, в основном, это неточность планов. На сегодняшний день там все очень витиевато. Работа фонда, честно говоря, немного непонятна мне как депутату, я не могу, даже пользуясь своими полномочиями, получить от них ответы. На сегодняшний день мы все с вами живем, в основном, в советских домах, которые еще в Советском Союзе построены, и срок эксплуатации многих домов уже прошел. Слава Богу, что дома у нас выполнены все из железобетона, а это достаточно серьезный строительный материал. Проблемы в сетях дома на сегодняшний день в основном требуют капитального ремонта в части сетей холодного и горячего водоснабжения. Кровли текут везде, это просто бич. В моем округе с этим обращаются постоянно. У людей, извините меня, проходит дождь, вода течет по подъезду. Как тут не обращаться? Я советую людям открывать отдельно свой счет. Берите быка за рога, открывайте отдельный свой счет. Все ваши взносы по капремонту будут учтены на этом счете. И принимайте решение самостоятельно. Так вы, по крайней мере, будете понимать суммы и сроки. Когда начинаешь непосредственно с фондом общаться, то конкретика растворяется. Я руководство фонда тоже понимаю, есть какие-то аварийные ситуации, но жилье старое все. Инвестиции нужно сумасшедшие, поэтому руководство и крутится. Вроде есть программа, в то же время где-то там аварийная ситуация, приходится туда выделять. Вот в таком режиме пожарной команды люди работают. Но если люди хотят стабильности, открывайте самостоятельно счет. Не надо ждать, что придет какой-то волшебник. Пока вы сами не начнете обустраивать то место, где вы живете, и заботиться о нем, ничего не поменяется. Нужно самостоятельно проявлять инициативу, потому что многие люди забывают это. Дворы тоже, в основном, общедолевая собственность. Это ваша недвижимость. И каким боком город или кто-то еще должен на вашей недвижимости что-то делать?

— Нет ощущения, что жизнь городской Думы становится какой-то скучной? Ни скандальчика, ни каких-то эмоциональных всплесков? Многие решения принимаются методом поднятия руки.

— Полномочия перераспределились. Глава администрации города и глава города теперь - один человек, работы у депутатов стало меньше. Я говорил об этом, когда мы эту модель выбирали, насколько она будет эффективна. Соответственно, вопросов к депутатам должно становиться меньше, потому что мы непосредственного участия во многих процессах не имеем. Сейчас работы меньше становится, возможности повлиять на какие-то ситуации тоже меньше.

— Многие ваши коллеги оценивают взаимодействие депутатов с администрацией города как конструктивное. Это действительно так?

— Да, вопросов особых нет. Если раньше на депутате лежало намного больше обязанностей, даже в процессе обсуждения, то перераспределением полномочий большая часть обязанностей ушла к администрации. Ну и, соответственно, и мы не компетентный орган стали для такого вопроса в принципе. Я могу сказать, что достаточно все слаженно работают.

Администрация города тоже старается. Молодцы ребята, они конструктивный диалог имеют с правительством. Правительство не забывает про нас, выделяет достаточно средств. Бюджет города растет из года в год. Поэтому в целом все хорошо. То, что меньше скандалов стало, интриг, - я отдыхаю и просто наслаждаюсь.

— Медленно переходим к разговору о вашей депутатской деятельности в 15-м округе. Вот вы уже сказали, что очень много обращений к вам по поводу состояния жилого фонда. А какие еще проблемы волнуют горожан? С чем они чаще всего общаются?

— Это окраина города Пскова, многие знают, где находится парк реки Милевки. Если посмотреть на другую сторону, справа у нас там непонятные какие-то деревья, кажется, что там никто не живет, а там достаточно большая часть малоэтажной застройки. Одно время там очень долго многодетным семьям выделяли земельные участки, и, соответственно, там теперь хаотичная застройка. У меня большая проблема, чтобы этот микрорайон все-таки стал микрорайоном, чтобы там ходили автобусы, школы появились, детские площадки. Было бы очень неплохо сделать такой микрорайон, потому что на объездной дороге достаточно большое количество земли. Там хороший был бы малоэтажный микрорайон. Малоэтажек в городе много, но они разбросаны. Часто из сносят, потом скандалы и так далее. Это может быть микрорайон с хорошими дорогами, с автобусным сообщением. Просто для того, чтобы ходили автобусы, вначале нужно привести в нормативное состояние дороги, расширить их. Когда дороги будут приведены в состояние, появятся автобусы. Многие забывают, что это город Псков, это не деревня.

— Вы еще говорили о том, что там не помешало бы сделать детскую площадку. И одна из общественных территорий микрорайона участвовала в голосовании?

— Мы заявились в этом году, но у нас получилось так, что маловато голосов. Мнение нашего населения разделилось. Часть населения захотела площадку на Индустриальный. Сквер пенсионеров практически такое же количество голосов набрал. Я между двух огней: и одних понимаю, и других. В этом году мы, конечно, пролетаем по всем голосованиям. Честно говоря, в этом году, конечно, поменялось само голосование, и очень большая часть наших жителей перестала голосовать, потому что сейчас голосование идет через «Госуслуги», и многие категорически, просто, категорически — нет. Если раньше в течение многих лет люди получали поддержку, сейчас пожилое поколение особенно против. Они переживают, что их данные куда-то попадут, украдут. У них боязнь этих мошенников. И вот это изменение, которое в этом году произошло, оно, конечно, сильно уронило количество голосов. Люди поддерживают, они готовы, но вот именно сама модель для многих некомфортна. К тому же, любое голосование - это всегда какие-то скандалы, разборки, что там кто-то чего-то накручивает, договаривается, Может быть, с одной стороны, это правильно, но с другой стороны, не все люди готовы выразить таким образом свое мнение. Это не совсем правильно.

— Милевка - это же положительный пример участия вашего округа в федеральном проекте?

— Очень. Я стою и смотрю, сколько там детей. Думаю, прямо попали мы в десяточку. Мега-крутая точка притяжения. Дети не сидят дома, они выходят, и у них есть общественное пространство, где они могут между собой поиграть, поговорить там, побегать. Наконец-то коробку нашу спортивную передали на «Машиностроитель», она открыта, дети там играют. Я прихожу, кто в волейбол, кто в футбол, вообще класс. Все они живут нормальной жизнью. А раньше окраина города, какой-то овраг непонятный, сейчас место притяжения. Туда со всех ближайших домов ребята ходят. Удачный проект. Действительно, он очень востребованный был. И мне приятно, что что-то получилось.

— Недавно в парке был субботник, и вы оказывали помощь в организации. Какие впечатления?

— Очень приятно, у нас библиотека «Радуга», ребята очень активные. Они у нас федеральные гранты выигрывают, президентские выиграли. Библиотеку всю полностью перестроили. Приходят к ним ребята. Они сделали не просто библиотеку, а место, где можно «почилить» - просто ребята лежат на окнах, читают книжки. Ребята просто приходят, находят место, где можно просто комфортно провести время, пообщаться со сверстниками. И вот библиотека «Радуга», они проводили целую неделю занятий, они учили ребят обращению с мусором. И потом по окончанию этого обучения, соответственно, мы провели субботник. Достаточно много мусора вывезли. Если до этого мы с моим помощником, еще 2-3 жителя, то в этом году, конечно, спасибо библиотеке «Радуга» и всем, кто участвовал, у нас человек 50 было. Поэтому за час парк полностью убрали. Я, к сожалению, немного времени провел на субботнике, убрал свой мешок, собрал, поставил, поехал. Понятно, меня многие просят даже сейчас на субботник прийти. Я уже просто говорю: «Ребята, ну вы имейте совесть, я у вас один, а вы меня хотите на все субботники привести? Это я должен месяц ходить по субботникам?»

— Денис Олегович, поговорим немножко о проблемах. Актуальные проблемы вашего округа, которые требуют решения, может быть, даже будут решены в текущем году?

— Это фонд капремонта. Это номер один проблема, которую я не знаю, как решить, к сожалению. Всегда советую жителям переходить на свои счета.

Второй глобальный вопрос — это городская среда. Это проект, который был начат, мы много лет туда добавляли объекты, они там на сегодняшний день есть. Насколько я помню, по последним данным, там 200 с чем-то было объектов в городе, которые должны были быть проведены. Были проведены собрания, были планировки сделаны, люди участвовали, и на сегодняшний день проект остановлен. А сейчас мы говорим о том, что мы сейчас запускаем проекты ТОС. Тоже хорошая идея. С ТОСами очень тяжело, пожилые люди. Но мы надеемся, что до конца этого года мы хотя бы 2-3 ТОСа сделаем. А потому что нам деваться некуда, мы уже людям объясняем, что если не будет ТОСав, что будет с городской средой, непонятно.

— То есть мало у вас таких инициативных товарищей, которые бы готовы были взяться за создание ТОСа?

— Это пожилые люди, которые живут на окраине города, какие там инициативные. Хотя детей в парке много, а когда приходишь на встречу, в основном общаешься, конечно, с пожилыми людьми. Активная часть населения — конечно, после работы не хотят ничем заниматься. Про городскую среду, мы людям пообещали, люди собрали подписи, люди поучаствовали. А на сегодняшний день решения, именно финансов, у нас нет. Причем эта городская среда не только в рамках Пскова, это же федеральный проект. И очень много объектов я знаю и в других муниципалитетах. Там в основном дворы. Было бы неплохо получить какое-то финансирование.

— В Пскове планируют запретить нахождение лошадей и пони в парках, скверах и других общественных территориях. 21 мая у нас пройдут публичные слушания по этому вопросу. Вообще, насколько актуальна эта тема сегодня?

— Не знаю, мне кажется, сейчас большая проблема у нас - это самокаты. В 2023 году вышел закон о том, что самокаты весом более 35 килограмм запрещены для движения по тротуарам. Вы не имеете права на самокате, который весит больше 35 килограмм, двигаться по тротуару. Вот это, мне кажется, больше проблема. Много самокатов, которые реально весят под 100 кг. На них еще садятся два человека, и становится супер-снаряд. Бегают детишки маленькие, и никому до этого дела нет. Мы на комиссии по безопасной городской среде поднимали этот вопрос, писали в прокуратуру, в следственный комитет. На сегодняшний день вопрос не решен. У нас, как обычно, пока какое-то ЧП не произойдет, на проблему не обратим внимание. Что касается лошадей, пони, они у нас в небольшом количестве, я их давно не видел. Сейчас они в Летнем саду бывают. Но я ни разу не видел, чтобы у нас там галопом неслась лошадь по Финскому парку, и все люди врассыпную. А пьяных людей на самокате у нас достаточно большое количество.

Виноваты в этом те люди, которые недобросовестно оказывают услуги по сдаче, потому что не имеют права вообще эти самокаты сдавать. Пока вопрос у нас открыт, и наши компетентные органы тоже пока проблему в этом не видят. Хотя я этот вопрос поднимал и буду продолжать его поднимать. Мы хотим провести круглый стол по этому вопросу, пригласить и арендаторов, и наши силовые ведомства.

— Был у нас недавно на эфире глава Пскова Борис Елкин. Он не исключил, что в 2025 году в Пскове демонтируют «Магеллан». Каково ваше мнение как горожанина, как депутата? Нужно ли его демонтировать?

— Не нужно. У Бориса Андреевича, понятно, свое мнение, может быть. Лично мое мнение на этот счет — не нужно. У нас же закон обратной силы не имеют. В свое время давали разрешение. Строили его. Всех он устраивал. Люди многие имеют там бизнес, который их кормит. Парковку сделают, хорошо, а бюджет потеряет деньги. Мы же имеем деньги с подоходного налога. И предприниматель платит подоходный налог. Мы тем самым сократим поступления, которых у нас и так нет. Это не самая большая проблема в городе. Мое личное мнение — чтобы от бизнеса отстали и дали возможность людям работать и зарабатывать. Не нравится, давайте фасад переделаем. Где-то что-то обновить. Я в первую очередь, как житель, не вижу вообще проблем.

Беседовала Татьяна Иванова

С видеоверсией эфира ознакомиться можно по ссылке ниже.