Туризм

Николай Валуев: Всегда стараюсь приглашать туристов в Псков

Всегда старается приглашать туристов в Псков депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры, экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев, об этом он рассказал в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Псков традиционно встретил хорошей погодой. Отрадно было видеть трассу Питер - Псков преображенной. Понятно, что только куски, но большие куски этой трассы приведены уже в общефедеральное состояние. Двухполосное движение по каждому направлению, с разделительным отбойником, идеальным полотном. Можно только порадоваться, потому что транспортная доступность Пскова будет только нарастать благодаря трассе, которая становится скоростной. Также я думаю, что это повлияет на поток туристов», - сказал Николай Валуев.

Депутат отметил, что все его приезды в Псков ассоциируются у него с положительными эмоциями. «Все мои посещения этого замечательного города были положительными. Отведав домашней кухни, сразу обратил внимание на цены. По долгу службы часто бываю в Москве, и там общий чек невыгодно отличается от псковского», - подчеркнул он.

Николай Валуев признался, что будучи членом комитета по туризму всегда старается приглашать туристов в Псков. «Итоги уходящего года показали, что туристов приехало еще больше», - поделился депутат.

«Люблю Псков, это город с богатой историей, который вроде как уездный, но в тоже время замечательный, чистый и удобный для жителей», - сказал Николай Валуев.

Также он рассказал о своих впечатлениях от дорог внутри Пскова. «Хотел отметить улучшение транспортной доступности внутри города. Дороги видно, что за лето отремонтировали. Собираюсь в Псков и впредь обязательно приезжать», - подытожил депутат.

Напомним, сегодня в эфире радио «ПЛН FM» вышел очередной выпуск программы в рамках проекта «Обратный отсчет». Кроме Александра Козловского, в ней принял участие депутат Госдумы, экс-чемпион мира по боксу в супертяжелой весовой категории Николай Валуев. Ведущий программы — главный редактор интернет-портала Псковская Лента Новостей Александр Савенко обсудил с гостями студии актуальные темы общественно-политической повестки, а также вопросы развития спорта и туризма.