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Туризм

Кот на счастье, медведи и сердца: необычные скульптуры Великих Лук

31.01.2025 13:32|ПсковКомментариев: 0

Великие Луки называют промышленной столицей, поэтому город больше ассоциируется с предприятиями, нежели с туристическими достопримечательностями. Между тем, здесь есть, что посмотреть и чему удивиться. К примеру, на улицах города можно встретить героев из сказок Пушкина, бронзовую девушку, которую наряжают в зависимости от сезона, кота, исполняющего желания, медведя, кабана и прочую живность.

Псковская Лента Новостей узнала, какие скульптуры и необычные арт-объекты расположены в южной столице региона, и где их найти.

 

Сказочные персонажи

В 2023 году в сквере имени Пушкина в Великих Луках появились фигуры сказочных животных, созданные по мотивам сказок поэта. Главный герой - кот учёный, который сидит на скамейке и читает сказки. К сожалению, объект уже не раз привлекал вандалов, но за ним приглядывают заботливые великолучане. Зимой на шею кота повязывают шарфик.

Напротив установлена скамейка в форме пера. Далее разместились Царевна-лебедь, Белочка, Золотая рыбка и сказочный камень, указывающий верное направление.

Также в парке имеются информационные стенды и скамейки с QR-кодами, по которым можно освежить в памяти произведения Пушкина. Для желающих ознакомиться с информацией о высаженных в сквере деревьях и их особенностях установлены соответствующие таблички.

 

Благоустройство провели в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Сквер набрал наибольшее количество голосов во всероссийском рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий.

«Яблоня любви» и фортепиано

В 2020 году в городе стартовало благоустройство территории нового парка «Петровский», который расположился перед крепостным валом и занимает территорию в 31,7 тысячи квадратных метров. Великие Луки стали одним из городов, которые победили во всероссийском конкурсе по проектам комфортной среды за 2019 год. Проект парка «Петровский» назвали лучшим в категории «Исторические поселения», на его реализацию выделили грант в 54 млн рублей.

В настоящее время парк является излюбленным местом отдыха горожан. Здесь установлена скульптура Петра I из бронзонаполненного композита высотой 2,5 метра, которую выполнил Олег Седов из Рязани. Молодожены приходят к кованому дереву «Яблоня любви», для юных горожан построен игровой комплекс «Потешное село» в старорусском стиле, преобразилась и летняя эстрада. Вдоль прогулочных дорожек высажены аллеи из туи и кедра, установлены деревянные арки, которые пользуются спросом у любителей красочных фото в любое время года.

В праздничные даты здесь проходят разнообразные мероприятия, появляются красочные фотозоны. Ко Дню города-2024 парк украсили лентами и зонтиками, также на территории было установлено фортепиано. Жители и гости получили возможность детально рассмотреть внутреннее устройство инструмента и узнать, каким образом он работает, а также сделать памятные снимки на фоне яркого объекта.

«Летний дождь» и динозавры

Изобилует интересными скульптурами другое популярное место отдыха горожан - «Луки Парк». Этот парковый комплекс преобразился в 2020 году. У пешеходного фонтана рядом с колесом обозрения установлена скульптура девушки - авторское произведение московского скульптора Олега Закоморного. Объект называется «Летний дождь». По задумке автора, девушка в легком летнем платье промокла, прогуливаясь под тёплым летним дождём, в руке она держит босоножки.

Каждой зимой скульптуру наряжают в Снегурочку, горожане даже связали для нее носочки и перчатки. Осенью ей вручают букет из листьев, а к 1 сентября облачают в школьный фартук.

По соседству расположились топиар-фигуры - лошади в упряжке, коляска на четырёх колёсах и группа музыкантов.

 

Конечно же, нельзя не упомянуть динозавров, которые «живут» на отдельной территории, вход на которую платный. Но общим видом вполне можно полюбоваться с моста, ещё один представитель вымершего вида разместился у реки.

Зимой в парке устанавливают множество новогодних инсталляций и украшают круглогодичные.

Совсем рядом, на площади Юбилейной, в 2016 году открыли обелиск в честь 800-летия города Великие Луки.

Здесь же в 2019 году установили инсталляцию «Ладошки» и пятнадцать металлических конструкций в виде ромбов.

Лучник без стрел

Неподалёку, на набережной Ловати, установлена скульптура лучника. Статуя молодого человека с огромным луком появилась в 2020 году как символ мощи и силы города Великие Луки. Изготовлением памятника около полугода занимался местный художник Владимир Оржеховский.

Вес скульптуры составляет примерно 5 тонн. Высота от земли до кончика лука - 2,8 м. Стрел у лучника нет, что, вероятно, к лучшему — вандалы определенно не обошли бы их стороной.

Многие верят, что лучник приносит удачу, если к нему прикоснуться. Традиция «тереть» на счастье различные скульптуры распространена повсеместно.

Вокруг фигуры оборудована площадка из разноцветного щебня, чтобы великолучане и гости города могли подойти и сфотографироваться. Рядом установлены скамейки для размеренного отдыха на берегу реки.

Кстати, набережная Ловати неизменно притягивает туристов и местных жителей. Летом здесь благоухают цветники, зимой мерцают гирлянды. Кроме того, установлены кресла для влюбленных, на которых любят фотографироваться молодожены. Эту композицию великолучане получили в подарок от псковских кузнецов в честь празднования Дня российского флага в 2012 году.

Кот на счастье и лягушка

Немало достопримечательностей и на улицах города. Мимо некоторых из них можно пройти мимо, не заметив. К примеру, на выпуклом элементе фасада дома 30/9 на проспекте Ленина примостился бронзовый кот, которого сложно увидеть, не подняв голову. Объект появился в октябре 2016 года, по задумке создателя, прохожие могут загадывать желание, забрасывая монетки на выступ. Если одна из них останется наверху (удержаться там попавшей в цель монетке поможет специальный магнит), то желание обязательно сбудется.

Инициатор установки памятника пожелал остаться неизвестным и просил никому не сообщать его имени. «Человек, любящий город, проявил инициативу по украшению и приумножению достопримечательностей Великих Лук. Там ещё была табличка «Кот, приносящий удачу», но стена в прошлом году рушилась, и она была утрачена», - рассказал член великолукского краеведческого общества Артём Васильев, который помогал с гравировкой.

Фото Артёма Васильева

Напомним, вместе с отцом он отреставрировал сохранившиеся с 60-х годов прошлого века фонари, которые после долгого перерыва вновь заработали на улице Пионерской и также стали украшением города.

Отметим, похожие фигурки котов, которые исполняют желания, есть в Санкт-Петербурге. Например, памятники Елисею и Василисе, разместившиеся друг напротив друга на Малой Садовой. Обе скульптуры появились на фасадах домов в 2000 году — сперва кот, а после кошка. Считается, что они приносят удачу каждому, кто сможет забросить монетку на карниз.

Великолукский кот. Фото: Яндекс-карты

Компанию великолукскому коту составляет лягушка, которая сидит возле того же дома. Её можно увидеть, если опустить голову вниз и повернуть на улицу Пионерскую. Самый обычный предмет для дачи, поставленный владельцами магазина цветов, органично вписался в пространство и привлекает внимание прохожих.

Медведь, кабан и прочие звери

В другой части города, на пересечении Мурманской улицы и 3-ей ударной Армии, живет целый «зоопарк» - медведица с медвежонком, олень и зайцы. Скульптуры установлены владельцем магазина, на территории которого разбит живописный сквер.

 

Это место является отличной фотозоной, которая привлекает горожан и путешественников, особенно с детьми.

Двигаясь в сторону улицы Дружбы можно наткнуться на милого кабанчика, который установлен на пересечении Горького и Гражданской.

Город сердец

Далее расположена улица Вокзальная, где разбит новый сквер с пешеходным фонтаном «Дружба», открытие которого состоялось в прошлом году в рамках праздника фонтанов, посвященного 858-летию Великих Лук. По программе «Формирование комфортной городской среды» здесь также появились четыре детские игровые зоны с качелями, горками, веревочные лестницы, детские качалки, малые игровые формы, веревочные горки-скалодромы.

Фото: администрация города Великие Луки

Поблизости находится крупный торговый центр, возле которого гости города любят фотографироваться на фоне знака «Я люблю Великие Луки».

Ещё один объект, позволяющий признаться в любви городу, недавно появился в Заречном районе. В сквере на пересечении проспекта Ленина и улицы Ставского установлена новая малая архитектурная форма в виде сердца с надписью «Великие Луки». Дизайнерский арт-объект подарил городу автор проекта Дмитрий Налогин. Инсталляция была изготовлена в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа и преодолела почти 3000 километров, чтобы оказаться в южной столице Псковской области.

Великие Луки славятся многими другими объектами и интересными местами. В частности, здесь расположены уникальные фонтаны, о которых мы подробно рассказывали ранее. В городе и окрестностях много всевозможных памятников, бюстов, мемориальных досок.

Открыты несколько парков, аллей, скверов, благодаря чему в теплое время года город буквально утопает в зелени и цветах. Здесь есть, чем заняться, и пешим туристам, и любителям музеев, и театралам. Сторонники отдыха на природе могут отправиться к живописным водоёмам, которых на юге региона очень много. Или посетить ряд культурных объектов поблизости, в том числе единственный в мире мемориальный музей-усадьбу Софьи Ковалевской. В этой части области масса туристических точек, о которых мы обязательно расскажем в следующих материалах.

Ульяна Лаблюк

Теги: #великие луки #туризм #скульптура #достопримечательности
Источник: Псковская Лента Новостей
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