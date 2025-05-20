Туризм

Виктор Остренко: Деятельность экскурсоводов должна приносить региону понятный доход

Деятельность экскурсоводов должна приносить каждому региону понятную доходную составляющую, заявил заместитель председателя Псковского областного Собрания, член комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, парламентарий по одномандатному округу №10 Виктор Остренко в эфире ПЛН FM (102.6 FM), комментируя законодательную инициативу псковских депутатов, направленную на борьбу с рынком нелегальных экскурсоводов, которую 15 мая поддержал постоянный комитет ПАСЗР по культурной политике и туризму на заседании в Калининграде.

«Мы несколько лет назад уже думали с коллегами и привлекали Ассоциацию туроператоров России к вопросу о том, что нужно что-то делать с нелегальными экскурсоводами. Нужно было сделать систему сертификации, то есть выстроить какую-то понятную систему, где можно было бы оценить качество работы экскурсовода. Уже стало анекдотом, когда в Псковском кремле транслировалось, что Псков такой же древний город, как Санкт-Петербург. Этот анекдот имеет в основе реальные случаи. Сейчас такого не услышишь, ведь существует система сертификации, обучения специалистов», - высказался Виктор Остренко.

С 1 марта решение об обязательной сертификации было принято. Выяснилось, что более 70% - это люди, которые не трудоустроены сегодня на рынке труда ни в какой форме. «Фактически получается, что легализация деятельности, которая была в серой зоне, произошла, но по факту она так в серой зоне и остается. И так везде в России. Наша задача в том, чтобы такой вид деятельности приносил каждому региону понятную доходную составляющую, а также, чтобы каждый, кто получает услугу (экскурсовода), понимал, от кого именно он ее получает», - заключил депутат.

Напомним, с 1 марта текущего года вступила в силу норма, согласно которой оказывать экскурсионные услуги возможно только при условии прохождения аттестации. Вместе с тем законом не предусмотрено требование об обязательном трудоустройстве этих специалистов.

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Псковские депутаты предлагают чётко прописать в федеральном законе, что экскурсоводом, гидом либо гидом-переводчиком может выступать гражданин Российской Федерации, лично выполняющий трудовую функцию по сопровождению и ознакомлению туристов с объектами показа, либо являющийся индивидуальным предпринимателем или самозанятым.