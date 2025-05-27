Конференция ПАСЗР поддержала законодательную инициативу Псковского областного Собрания депутатов

Законодательная инициатива Псковского областного Собрания депутатов о внесении изменений в федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» нашла поддержку делегатов 67-й конференции Парламентской ассоциации Северо-Запада России, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном Собрании.
Фото здесь и далее: предоставлены пресс-службой Архангельского областного Собрания депутатов
Заседание проходит 4-6 июня на базе Архангельского областного Собрания депутатов. Псковский регион представляют спикер ПОСД Александр Котов и председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов.
Представляя законопроект, Александр Котов напомнил, что для легализации деятельности гидов и экскурсоводов с 1 марта 2025 года действует обязательная государственная аттестация, как механизм проверки профессиональной подготовки этих специалистов. При этом законом не предусмотрено требование об обязательном трудоустройстве экскурсоводов.
В разработанном псковскими депутатами документе предлагается обязать аттестованных экскурсоводов, гидов и гидов-переводчиков, оказывающих экскурсионные услуги, официально оформлять трудовые отношения либо регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей или самозанятых. Контроль исполнения этой нормы, как и наличие действующей аттестации и нагрудной идентификационной карточки, может осуществляться в рамках регионального государственного контроля в сфере туристской индустрии.
Делегаты конференции Парламентской ассоциации Северо-Запада России согласились с целесообразностью предлагаемых изменений и поддержали инициативу законодателей Псковского региона. Проект федерального закона будет направлен на рассмотрение в Государственную Думу Российской Федерации.
Парламентарии также рассмотрели законодательные инициативы и обращения коллег из других регионов Северо-Запада, направленные на поддержку участников специальной военной операции и их семей, медицинских работников, детей-сирот, пенсионеров, ответственное обращение с животными и развитие сельского хозяйства.