Туризм

Конференция ПАСЗР поддержала законодательную инициативу Псковского областного Собрания депутатов

Законодательная инициатива Псковского областного Собрания депутатов о внесении изменений в федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» нашла поддержку делегатов 67-й конференции Парламентской ассоциации Северо-Запада России, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном Собрании.

Фото здесь и далее: предоставлены пресс-службой Архангельского областного Собрания депутатов

Заседание проходит 4-6 июня на базе Архангельского областного Собрания депутатов. Псковский регион представляют спикер ПОСД Александр Котов и председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов.

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Представляя законопроект, Александр Котов напомнил, что для легализации деятельности гидов и экскурсоводов с 1 марта 2025 года действует обязательная государственная аттестация, как механизм проверки профессиональной подготовки этих специалистов. При этом законом не предусмотрено требование об обязательном трудоустройстве экскурсоводов.

«Анализ результатов квалификационных экзаменов по аттестации экскурсоводов в Псковской области показал, что около 70% соискателей государственной услуги официально не трудоустроены. По сути, это говорит о формировании нелегального рынка. Отсутствие в законодательстве требования об обязательном трудоустройстве позволяет туристическим фирмам и самозанятым гидам избегать налогообложения», - пояснил спикер областного парламента.

В разработанном псковскими депутатами документе предлагается обязать аттестованных экскурсоводов, гидов и гидов-переводчиков, оказывающих экскурсионные услуги, официально оформлять трудовые отношения либо регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей или самозанятых. Контроль исполнения этой нормы, как и наличие действующей аттестации и нагрудной идентификационной карточки, может осуществляться в рамках регионального государственного контроля в сфере туристской индустрии.

Делегаты конференции Парламентской ассоциации Северо-Запада России согласились с целесообразностью предлагаемых изменений и поддержали инициативу законодателей Псковского региона. Проект федерального закона будет направлен на рассмотрение в Государственную Думу Российской Федерации.

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Парламентарии также рассмотрели законодательные инициативы и обращения коллег из других регионов Северо-Запада, направленные на поддержку участников специальной военной операции и их семей, медицинских работников, детей-сирот, пенсионеров, ответственное обращение с животными и развитие сельского хозяйства.