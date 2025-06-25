Туризм

Рай в шалаше у озера

Особая гордость и богатство Псковской области – это водные ресурсы. На территории региона насчитывается более 3700 озер, среди которых есть большие и малые, расположенные вдоль трасс и затерянные в лесной глуши. Наибольшая концентрация водоёмов наблюдается в южной части, но и в северной их немало. Прибрежные зоны пользуются спросом у местных жителей и туристов, которые ищут единения с природой. Уровень комфорта при этом может быть разным: одни выбирают благоустроенные пляжи и проживание на турбазах, другие предпочитают ночевать в палатках вдали от цивилизации.

Специально для любителей «дикого» отдыха Псковская Лента Новостей собрала некоторые популярные и малоизвестные локации, где можно разбить лагерь, половить рыбу и насладиться невероятными закатами.

Озеро Двинье

Невельский округ

По официальным данным, только в этом муниципалитете расположены 239 озер. Одним из самых больших и живописных считается озеро Большой Иван, площадь которого составляет более 15 км², а глубина местами может достигать 15 метров. В сети перечисляется довольно внушительный перечень биоресурсов, которыми богат данный водоём. Поэтому, если вы заядлый рыбак, стоит попытать счастье.

«Сравнительно богаты рыбой, многие из них имеют рыбопромысловое значение. Вылавливаются главным образом судак, лещ, щука, окунь, густера, линь, карась, налим, уклея, карп, язь, ряпушка и другие. На озерах много водоплавающей птицы, главным образом диких уток. В озерах Росно и Голодье водится выдра», - следует из описания местных водоёмов, размещенного на сайте областного комитета по природным ресурсам и экологии.

Для тех, кто едет на природу только с целью позагорать, искупаться и подышать свежим воздухом, тоже есть хорошие новости: места для установки палаток и спуски к воде имеются. Однако подходящую локацию вдали от населённых пунктов придется поискать. Подъездов для легковых автомобилей не слишком много, в качестве одного из ориентиров можно выбрать деревню Бородино, миновав которую вы окажетесь в прибрежной зоне. Берег в тех краях покрыт смешанным лесом, местами заросший, но весьма живописный.

Примета гласит: на рыбалку лучше не брать рыбу - клёва не будет.

При планировании поездки стоит учитывать, что в настоящее время в окрестностях развернулась масштабная поисковая операция, со дна озера Большой Иван поднимают обломки советского штурмовика.

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По соседству есть Малый Иван, который соединен с Большим протокой-проливом. Площадь этого озера, как следует из названия, поменьше - 8 км², как и глубина - максимум 7 метров. В связи с обилием санаториев и частных домовладений на берегу подходов практически нет, однако встречаются отзывы рыбаков, которым улыбнулась удача. Возможно, и вам повезёт! Кстати, лодка на этих озёрах пригодится не только для рыбалки, но и для неспешных водных прогулок - виды открываются незабываемые.

Озеро Большой Иван

Чуть проще найти подходящее для лагеря место на берегу озера Жеребенец, которому посвящён один из рассказов местного писателя Ивана Васильева в его книге «Раздумья»: «И будто бы таит озеро на дне своём историю то ли зловещую, то ли романтическую. Жил где-то неподалёку, ещё во времена Литвы, некий пан, и вот то ли с ведьмами подружился, то ли в красавицу-паненку влюбился, с точностью это никому из теперешних не ведомо, всяк по своему говорит, и понесло его тёмной вьюжной ночью напрямик через озеро на чудных игреневых рысаках. Страшный гул раздался по лесу, раскололась гора, и лёд разошёлся, и поглотила вода и дворец-замок и пана с жеребцами. И вот говорят, что в ненастные ночи слышно бывает, как со дна тревожно ржут кони».

Относительно озёр на территории Псковской области есть много легенд, самые распространённые повествуют о затонувших церквях, с колоколен которых, якобы, до сих пор доносится звон. Жеребенец - не исключение. Поговаривают, что там есть второе дно. Но и до первого достать будет сложно, глубина даже «на глаз» кажется весьма внушительной. Старожилы уверяют, что во время Великой Отечественной войны немцы заинтересовались водой из этого озера, а современные лаборатории не находят там абсолютно никаких примесей. Вода действительно невероятно прозрачная, в солнечный день она становится изумрудно-зеленого цвета. По словам местных жителей, здесь водятся только окуни, но есть и те, кому удалось поймать плотву. С учётом глубины обычная поплавочная удочка вряд ли пригодится, а вот донки - в самый раз. В сезон в окрестностях можно найти много грибов, но за них, как и за место под солнцем, ведётся конкуренция: в тёплое время года на побережье достаточно многолюдно.

Неподалёку есть ещё один небольшой водоём - озеро Сухие Окуньки. Местность там не менее живописная - хвойный лес, а расположен объект рядом с асфальтовой дорогой. Подъезд удобный, что, естественно, увеличивает риски разместиться бок о бок с другими отдыхающими.

Великолукский округ

В соседнем муниципалитете насчитывается более 70 озер, наибольшее количество сконцентрировано в южной части, где озёрность составляет примерно 7%. Берега водоёмов то крутые, то низкие, заболоченные. Средняя глубина колеблется от 3 до 12 м.

Одно из наиболее крупных озёр - Урицкое, его площадь составляет 11,8 км², максимальная глубина - 10 метров, средняя - 4,1 метра. Сюда обычно приезжают заядлые рыбаки. У берега мелководье, поэтому в озеро обычно выходят на лодках. Дно песчаное, подходит для комфортного купания.

«Озера сравнительно богаты рыбой, и многие, например озера Урицкое, Поречье, Быково-Кислое, эксплуатируются рыбаками. В озерах и реках водятся главным образом щука, окунь, язь, лещ, линь, карась, плотва, ряпушка, налим, уклея, густера, раки. В озерах Кислое, Поречье разводятся угри», - гласит официальная информация на портале профильного комитета.

В озере обитают многие виды рыб, в том числе окунь, плотва и щука - проверено на себе.

В двадцати километрах от Великих Луках расположилась небольшая деревушка Бугры, которая тоже притягивает рыбаков. Местный безымянный пруд снискал славу карасятника, поэтому каждые выходные, особенно в хорошую погоду, на берегу аншлаг. Увы, последствия такой популярности довольно предсказуемые - после пикников и рыбалки люди оставляют горы мусора. Несмотря на это, караси и ротаны в пруду всё ещё водятся.

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Аналогичные проблемы возникают и вблизи других водоёмов, например, в прибрежной зоне озера Фотьевского, ближайшего к Великим Лукам. Силами активистов местного ТОСа там оборудован самый настоящий пляж, на который в летний период приезжают многие горожане и жители окрестных деревень. К сожалению, некоторые из них проводят время за распитием алкоголя, приготовлением шашлыков и прочей снеди, остатки которой потом приходится убирать активистам. Рыбаки здесь также присутствуют круглый год, но к ним существенных нареканий пока не было.

Ещё одно популярное у горожан местечко - озеро Сорито. Здесь, как и в Фотьево, не стоит рассчитывать на уединение. В хорошую погоду на этих озёрах всегда многолюдно, даже несмотря на то, что Роспотребнадзор не рекомендует в них купаться. Если вас не смущает обилие отдыхающих поблизости, на Сорито вполне можно приехать с палатками, попытать счастья в рыбалке, либо просто насладиться шумом прибоя и запахами соснового леса.

Куньинский округ

Озер в этом муниципалитете много, из них промыслового значения - 11 766 га, что занимает 4,5% всей территории округа. «Сосредоточены они главным образом в восточной, юго-восточной части. Берега то низкие заболоченные, то постепенно террасами переходящие к водоразделам, реже встречаются крутые. Средняя глубина озер колеблется от 3 до 12 м», - сообщает комитет по природным ресурсам. По данным специалистов, озера богаты рыбой, в них водятся щука, окунь, язь, лещ, линь, карась, плотва, ряпушка, налим, уклея, густера, встречались и раки.

Озеро Жижицкое

В число наиболее крупных входит Жижицкое, оно занимает второе место по размерам среди всех озёр Псковской области - более 57 км² . При этом глубина сравнительно небольшая - в среднем четыре метра, местами достигает шести. Озеро знаменито живописными уголками и считается чуть ли не самым зарыбленным водоемом в регионе, поэтому является одним из наиболее популярных популярных мест для отдыха туристов и рыбаков. При этом важно помнить о весенних ограничениях на вылов всех видов водных биоресурсов в этом водоёме и прочих запретах, в том числе связанных с выходом на лёд в зимнее время года. Контролирующие органы всегда пристально следят за обстановкой в этих краях.

В акватории и на побережье всегда много людей, вне зависимости от сезона. Этому способствует и обилие баз отдыха, которые организуют комфортный загородный отдых для тех, кто не готов жить в палатке и отказаться от прочих благ цивилизации. В озере часто можно заметить катера, гидроциклы и прочую технику, которую отдыхающие берут в аренду.

Неподалёку раскинулось Двинь-Велинское озеро, которое немного уступает по размерам Жижицкому и занимает третье место по размерам в регионе. В состав водоёма входит красивейшее озеро Двинье, площадь которого составляет 31,26 км², а максимальная глубина - 7 метров.

Размеры водоёма всегда стоит учитывать - чем он больше, тем меньше вероятность штиля. При этом волны идеально подходят для занятий вейк-бордингом.

Озеро облюбовали рыбаки, о чём можно догадаться по обилию лодок на берегу. Приезжают сюда и семьи с детьми, которые резвятся на песчаных пляжах и купаются на мелководье. На одном берегу жители оборудовали волейбольную площадку, местами имеются импровизированные качели. В непосредственной близости расположены несколько деревень, куда приезжают на лето иногородние, которые тоже не прочь отдохнуть у водоёма. Однако при желании уединиться можно найти уголок вдали от лишних глаз и суеты, прибрежная зона весьма протяженная.

Пустошкинский округ

Здесь насчитывается около 200 озер, наиболее крупные - Неведро (площадь 8,05 км²), Язно (7,52 км² ), Ясское (5,71 км² ), Верято (4,36 км² ), Каменное (3,6 км²), Ципиля (2,9 км²), Березно (2,5 км²). Берега извилистые, то низкие заболоченные, то крутые. Средние глубины колеблются от 2,4 (озеро Неведро) до 12,5 м (Язно), последнее славится еще и максимальной глубиной - 35 м.

«Среди мелких озер в северной части района (окрестности села Красное) имеются очень глубокие, округлой или овальной формы, холодные озера, очевидно, термокарстового или карстового происхождения. Глубины их не измерялись, но, по словам старожилов, превышают 50 м. Уровень воды в этих озерах постоянный», - отмечается на сайте комитета по природным ресурсам. Пустошкинские озера сравнительно богаты рыбой. К примеру, в озере Ашо, по официальным данным, водятся щука, окунь, плотва, лещ, язь, линь, налим, ерш, красноперка, щиповка, вьюн, пескарь, уклея, густера, карась и бычок-подкаменщик. Водоём расположен неподалёку от деревни Забелье, его площадь едва превышает 5 км², максимальная глубина - 6 метров, средняя - 3 метра.

Прибрежная зона протяженная, в окрестностях произрастают смешанные леса. Мест для стоянок много, подъехать можно на легковом автомобиле.

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Псковский округ

На территории насчитывается около 70 озёр, особое место среди которых, конечно же, занимает Псковское. Оно составляет часть единого с Чудским озером водоема, с которым соединяется протокой - Тёплым озером. Площадь Псковского составляет 709 км², глубины незначительные - 6-8 метров, наибольшие достигают 12 метров. Берега преимущественно низкие, к ним прилегают обширные заболоченные пространства, заливаемые в половодье.

В юго-западной части озера находятся два крупных острова - Колпино и Каменка и более мелкие Семск, Коломцы, в восточной - группа Талабских островов, которые пользуются повышенным интересом у туристов.

Озеро довольно мелкое, поэтому вода в нём прогревается хорошо, летом она почти всегда тёплая на радость тем, кто приезжает сюда купаться. На берегах много коттеджных посёлков, пансионатов и баз отдыха, но местечко, откуда закинуть удочку, можно найти. Опытные рыбаки предпочитают отправляться за уловом на лодках.

Большая часть озёр в Псковском округе небольшие, лишь немногие их них по своей площади превышают 1 км² : Крипецкое, Щирицкое, Лудовское, Елизаровское, Большое, Долгое.

Последнее почему-то не пользуется популярностью у отдыхающих, многие предпочитают ездить на Сашихино. Водоём расположен в живописном сосновом бору, пляжи песчаные, берега отвесные, с них открывается изумительный вид на акваторию. По некоторым данным, рыбы в озере пруд пруди, а в лесах много грибов и ягод.

Цена этому великолепию - не самая простая дорога, часть которой разбита лесовозами и выложена бетонными плитами. По пути можно загадать желание у камня Добряк и прогуляться по живописному урочищу реки Лочкина, на берегах которой имеются песчаные пещеры.

Гораздо проще добраться до вышеупомянутого озера Долгое, которое многие не замечают (что, впрочем, на руку тем, кто любит отдыхать в этих краях в уединении). Достаточно повернуть с трассы Псков - Гдов не на Спасовщину (через которую пролегает дорога к Сашихино), а на Теребище, немного проехать по грунтовке, далее поворот в лес - и вот перед вами откроется протяжённая береговая линия. Местами виднеются оборудованные места стоянок, они сравнительно чистые - приезжающие сюда отдыхающие стараются поддерживать порядок и того же ждут от всех, кто решит посетить озеро Долгое. Отметим, в Псковской области несколько водоёмов с аналогичным названием. Расположенный в Серёдкинской волости идеально подходит для размеренного отдыха на природе и рыбалки, которая чаще всего бывает успешной.

Неподалеку находится гораздо более популярное Жуковское, откуда часто доносятся голоса крупных групп туристов. Их привлекают отлогие и крутые берега, сосновый лес, прозрачная вода и красивая история, согласно которой именно здесь снимали эпизоды фильма «Мы из будущего». Якобы, в Жуковском находится тот самый «портал», в который ныряли герои киноленты.

Гдовский округ

По официальной версии, съёмки фильма «Мы из будущего» проходили в окрестностях озера Серебряное, которое расположено чуть дальше в сторону Гдова, в сосновом лесу вблизи трассы. Это популярный среди местных жителей водоем, расположенный на границе двух округов, Псковского и Гдовского. Место часто выбирают любители семейного отдыха на природе, которых не смущает жизнь в палатках в окружении большого скопления людей. В озеро можно понырять с тарзанок и попрыгать с мостиков, оборудованных у воды.

Озеро Каретное

Аналогичная «инфраструктура» имеется на соседнем озере Каретном, которое очень похоже на Серебряное, но чуть меньше по размеру. Берега здесь довольно резкие, дно песчаное, летом вода становится изумрудно-зелёной. И Каретное, и Серебряное в тёплое время года со всех сторон окружены палатками и транспортом отдыхающих.

«Озёрность территории Гдовского района в целом невелика. Несколько повышена она в бассейне Желчи. Здесь располагаются наиболее крупные озера, такие как Бронное, Вязнище, Пушно. Меньшие площади имеют озера Березин, Дубно, Взглядово. Значительными являются озера Забельское, Круглое, Тушинское, Мериадическое и ряд других. Некоторые из перечисленных озер имеют промысловое значение. Западная граница Гдовского района совпадает с восточным побережьем Чудского озера (на юго-западе - Теплое озеро). Оба водоёма оказывают значительное влияние на природу района (создание мягкого микроклимата в прибрежной полосе, избыточная увлажненность почв) и играют существенную роль в его экономике (рыболовство, судоходство)», - рассказывают в комитете по природным ресурсам и экологии.

Чудское и Теплое озера представляют вместе один из крупнейших на Европейской части РФ замкнутых водоемов общей площадью (без Псковского озера) 2 840 км². Попасть к ним не составит труда - достаточно открыть навигатор и выбрать ближайший подъезд, а вот при необходимости выйти в акваторию на лодке или другом водном транспорте, потребуется получить согласование пограничных органов.

На берегах расположено достаточно много туристических баз, не составит труда найти и уголок для установки палаточного лагеря на одном из песчаных пляжей. Возможности для рыбалки на Чудском и Тёплом озёрах открываются практически безграничные, там водится много разнообразной рыбы, в том числе щука, судак, снетка, сиг, окунь, плотва.

В данном материале перечислены лишь некоторые водоёмы, на берегах которых можно отдохнуть душой и телом, а заодно заняться рыбалкой. В регионе много рек, самыми крупными из которых являются Великая, Ловать, Шелонь и Плюсса. Есть места не только для «диких» туристов, но и многочисленные пляжи с обустроенными гостевыми домами и всем необходимым для комфортного размещения. О них мы расскажем в следующих материалах.

А какие озёра и реки предпочитаете вы? Делитесь в комментариях, где ещё в Псковской области можно половить рыбу, искупаться и подзарядиться энергией природы.

Ульяна Лаблюк