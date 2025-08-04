Туризм

Аудиоспектакль усадьбы Строгановых находится на финальной стадии подготовки

Аудиоспектакль усадьбы Строгановых в деревне Волышово в Порховском муниципальном округе находится на финальной стадии подготовки, сообщается в Telegram-канале усадьбы.

Фото: усадьба Строгановых / Telegram

Недавно команда посетила усадебный комплекс и прошла по запланированным маршрутам, чтобы убедиться в их качественной проработке.

«Сейчас мы заняты последними корректировками и изготовлением навигационных элементов, которые помогут посетителям легко ориентироваться и погрузиться в атмосферу аудиоспектакля. Совсем скоро вы сможете его услышать!» - отметили в усадьбе.

Смотрите также Обмерные работы производят в усадьбе Строгановых в порховской деревне Волышово

Усадьба Строгановых в Волышово - это крупный комплекс зданий, построенных в XVIII-XIX веках, среди которых особенно выделяются здание конюшни и огромный дом-дворец. На ее территории также находится большой парк, когда-то насчитывавший более 200 видов древесных пород.

Ранние сведения об усадьбе относятся к концу XVIII века, когда она принадлежала дворянской семье Овцыных. В 1800 году в качестве приданого их дочери Екатерины имение перешло во владение героя Отечественной войны 1812 года Дмитрия Васильчикова. А в 1856 году поместье вновь стало приданым - для Татьяны Васильчиковой, ставшей супругой графа Александра Строганова.

Именно со второй половины XIX века, когда Волышово стало принадлежать семье Строгановых, из небольшого поместья оно превратилось в блестящий образец усадебной архитектуры своего времени.