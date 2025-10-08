Туризм

«Вслед за Пушкиным: от Невы до Сороти»: в «Михайловском» назвали даты первых поездок по новому межрегиональному турмаршруту

Объявлены даты первых туристических поездок по первому межрегиональному маршруту «Вслед за Пушкиным: от Невы до Сороти», который объединяет пушкинские места Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в службе информации Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», пилотная поездка назначена на 29 октября и рассчитана на пять полных дней; в Псковской области, в «Михайловском» гости окажутся в четвёртый из них.

Энгель Насибулин. Зима. Из собрания музея-заповедника «Михайловское»

В программу этого дня включены трассовая экскурсия: «В разны годы, под вашу сень, Михайловские рощи, являлся я...», посещение уникальной выставки «Эмоции природы, природа эмоций…» в научно-культурном центре Пушкинского заповедника, экскурсия по мемориальным «Михайловскому» и «Тригорскому», а также в Святогорский монастырь, к некрополю Ганнибалов и Пушкиных с участием в литии на могиле поэта.

В бывшем родовом имении Ганнибалов и Пушкиных туристов встретят «сенные девушки» и няня с кухаркой.

Напомним, что создание маршрута, объединяющего пушкинские места Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей, прописано в соглашении о сотрудничестве в сфере туризма между тремя субъектами Российской Федерации. Этот документ был подписан губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым в дни работы Петербургского международного экономического форума в начале этого лета. «В дальнейшем этот межрегиональный маршрут может получить статус национального», — отметил тогда в своём Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Сейчас над формированием группы желающих отправиться по маршруту «Вслед за Пушкиным: от Невы до Сороти» активно работают региональные и столичные туроператоры. Следующее такое путешествие запланировано на 4 января следующего, 2026 года.