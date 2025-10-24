Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Культурный код» крылатые выражения
Новогодний корпоратив
Работа в «Россети Северо-Запад»
Как устроить свидание мечты?
Господин Рейтингомер
где подают лучший завтрак
Завершается строительство «Надвратного дома»
ESG-активность на Некрасова
Город Рождества
вопросы о муниципальной реформе
Новый рецерт «Лёгкой кухни»
77 лет на страже прав трудящихся
 
 
 
ещё Туризм 24.10.2025 16:200 Город Рождества 19.11.2025 15:330 На Ганзейские дни 2028 года в Псков хотят пригласить партнеров из Китая и Белоруссии 19.11.2025 15:080 Кристина Кобызь: Цены на гостиницы в Пскове зависят от сезона и уровня сервиса 19.11.2025 13:280 Два придорожных отеля построят рядом с Псковом 19.11.2025 12:450 Туристы в основном задерживаются в Пскове на 2 ночи — Кристина Кобызь 19.11.2025 12:070 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: «Рождество начинается здесь»
 
 
 
Самое популярное 12.11.2025 18:040 Руководитель изборского детсада Дарья Круглова скончалась на 28-м году жизни 17.11.2025 12:483 Андрей Ермаков оставил пост министра образования Псковской области 17.11.2025 10:200 Губернатор Псковской области больше не будет издавать указы 15.11.2025 19:541 Отчисленных студентов из Индии заключили под стражу за кражу в Пскове 13.11.2025 07:302 Псковскую область ждет недельная «репетиция зимы»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Туризм

На Ганзейские дни 2028 года в Псков хотят пригласить партнеров из Китая и Белоруссии

19.11.2025 15:33|ПсковКомментариев: 0

Ганзейские дни в 2028 году будут приурочены к 1125-летию основания Пскова. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102,6) рассказала председатель комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию администрации города Пскова Кристина Кобызь.

«С Союзом русских ганзейских городов и президиумом Союза русских ганзейских городов в этом году было принято решение, а мы защищали это право, и администрация города выступила тоже инициатором того, чтобы в 2028-м году нам дали право провести (Ганзейские дни - ред.) у себя», — отметила Кристина Кобызь.

Гостья студии добавила, что Союз русских ганзейских городов включает 13 населенных пунктов, и несмотря на то, что Международный ганзейский союз решил не сотрудничать с российскими городами, «Союз русских ганзейских городов проводит эти мероприятия».

Спикер перечислила города-участники: «Мы были в Старой Руси, Великом Новгороде, Торжке, Белозерске, Вышнем Волочке, Кингисеппе, Ивангороде. Это все те города, которые входят и хотели бы делиться своим культурно-историческим наследием».

«В 2028 году мы приурочим Русские Ганзейские дни к 1125-летию со дня основания города Пскова. Это будет здорово! Туристы смогут приехать на 4 дня, поскольку протокольные мероприятия начинаются с четверга, а в пятницу открывается Ганзейский рынок», — рассказала она.

По ее словам администрация хотела бы пригласить не только города, входящие в состав Русских ганзейских городов, но и партнеров из Белоруссии. Также на рассмотрении и привлечение Шелкового пути, поскольку на текущий момент у региона выстаиваются активные связи с Китайской Народной Республикой.

«У нас китайские учительницы сейчас в гостях, мы обмениваемся выставками и ведем очень активную работу», - добавила Кристина Кобызь.

Кроме того, организаторы планируют пригласить партнеров из Смоленска и Выборга: «Мы готовим на подписание еще три договора о сотрудничестве с российскими городами. Это было бы здорово», - заключила гостья студии. 

Напомним, с 5 по 8 июня 2025 года в шведском городе Висбю прошли 45-е Международные Ганзейские дни. По информации источников ПЛН, там было принято решение передать проведение фестиваля в 2033 и 2034 годах другим городам - бельгийскому Брюгге и немецкому Халле.  

Смотрите также
12.06.2025 13:551 Псков может лишиться права стать столицей Ганзейского союза в 2033 году

Ранее Псков рассчитывал принять Дни Ганзы в 2033 году - в год, когда будет отмечаться 1130-лет с момента первого упоминания города в летописи. 

Смотрите также
23.06.2010 14:302 Псков рассчитывает принять Дни Ганзы в год своего 1130-летия

В 2019 году Псков проводил XXIX Международные Ганзейские дни Нового времени с 27 по 30 июня, став вторым российским городом, который принял на своей земле Ганзейские дни.

Смотрите также
24.08.2023 13:570 Псков Ганзейский?

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Используете ли вы ИИ в повседневной жизни?
В опросе приняло участие 77 человек
19.11.2025, 16:440 Роскачество выявило несоответствия в фарше Великолукского мясокомбината 19.11.2025, 16:380 Игорь Дитрих о выборах глав округов: Похоже, у оппозиции практически закончились ресурсы 19.11.2025, 16:280 «Космические» остановки появились на улицах Калуги 19.11.2025, 16:250 На станции Дно задержаны двое мужчин, на ходу сливших топливо из тепловоза
19.11.2025, 16:180 Журналиста Дениса Камалягина* в Пскове приговорили к тюремному сроку 19.11.2025, 16:130 Атлас здоровья. ЛОНГРИД 19.11.2025, 16:100 Алексей Севастьянов: Человеческий труд, конечно же, должен быть оценен 19.11.2025, 16:020 СК проведет проверку по факту осквернение таблички в Стругах Красных
19.11.2025, 15:330 На Ганзейские дни 2028 года в Псков хотят пригласить партнеров из Китая и Белоруссии 19.11.2025, 15:320 До фонаря 19.11.2025, 15:230 Изменятся границы участков мировых судей Псковского и Островского округов 19.11.2025, 15:090 ПЛН запускает онлайн-конференцию, посвященную итогам муниципальной реформы
19.11.2025, 15:080 Кристина Кобызь: Цены на гостиницы в Пскове зависят от сезона и уровня сервиса 19.11.2025, 14:550 Приставы арестовали автомобиль псковича за крупный долг по алиментам 19.11.2025, 14:530 В Устав Псковской области внесут поправки для укрепления единства публичной власти 19.11.2025, 14:480 В рамках общественного обсуждения бюджета Псковской области поступило 32 вопроса
19.11.2025, 14:360 Псковичей приглашают на работу в филиал «Россети Северо-Запад» 19.11.2025, 14:300 Суд продлил арест великолучанину, обвиняемому в контрабанде сигарет 19.11.2025, 14:250 Бюджетный комитет рекомендовал принять областной бюджет в первом чтении и создать согласительную комиссию 19.11.2025, 14:180 В преддверии зимы количество лебедей в Изборске увеличилось
19.11.2025, 14:170 Виртуальные секретари больше работают летом – МегаФон 19.11.2025, 14:052 Исчезнувший в Пскове барсик-судья находится на плановом техническом обслуживании 19.11.2025, 14:000 Первые новоселы дали оценку псковского ЖК бизнес-класса «Пушкин» 19.11.2025, 13:450 Фотофакт: Барсик исчез с пьедестала у Псковского областного суда
19.11.2025, 13:280 Два придорожных отеля построят рядом с Псковом 19.11.2025, 13:240 ИТ-холдинг Т1: Ожидание, что нейросети «уволят» программистов, остается мифом 19.11.2025, 13:230 Пять новых званий заслуженных работников хотят учредить в Псковской области 19.11.2025, 13:150 Фотофакт: Лебедя заметили на реке Великой в Пскове
19.11.2025, 13:120 В Пскове на улице Юбилейной сбит пьяный пешеход 19.11.2025, 13:080 Александр Братчиков поблагодарил правительство за оперативную подготовку проекта бюджета 19.11.2025, 13:041 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Игорем Дитрихом 19.11.2025, 12:530 Суд оштрафовал женщину за серию краж из псковского ТДЦ Fjord Plaza
19.11.2025, 12:510 Проекты областного бюджета и территориального ФОМС обсудил социальный комитет Собрания 19.11.2025, 12:450 Туристы в основном задерживаются в Пскове на 2 ночи — Кристина Кобызь 19.11.2025, 12:340 Интерактив: Зима не застала Псков врасплох 19.11.2025, 12:310 Псковский суд изменил приговор по делу об организации незаконного въезда в РФ граждан Украины
19.11.2025, 12:240 Дефекты научной детской площадки на Завеличье просят устранить по гарантии через суд  19.11.2025, 12:160 Налоговые льготы для псковских семей с детьми-инвалидами станут предоставлять беззаявительно 19.11.2025, 12:100 Объекты на Запсковье сдаем досрочно и в соответствии с проектом — застройщик 19.11.2025, 12:090 «Придумано и сделано в России»: стул-модуль Roar
19.11.2025, 12:070 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: «Рождество начинается здесь» 19.11.2025, 12:050 Студенты псковских колледжей смогут посещать экскурсии за счет региона 19.11.2025, 11:490 «Дом Советов»: Игорь Дитрих о работе над бюджетом и процессах в региональном здравоохранении 19.11.2025, 11:450 Округам Псковской области планируют с 1 января дать право назначать выплаты за классное руководство
19.11.2025, 11:390 Органные шедевры Европы смогут услышать псковичи 22 ноября 19.11.2025, 11:380 Диспансеризацию и медпомощь гостям из других регионов обсудили в Собрании  19.11.2025, 11:280 GURAVI: откройте для себя новые вкусы утреннего меню 19.11.2025, 11:260 Названо количество неработающих в Псковской области
19.11.2025, 11:200 Испорченную вандалами памятную табличку в Стругах Красных заменят на огнеупорную 19.11.2025, 11:120 Зарплаты врачей и наращивание номерного фонда обсудили в соцкомитете Собрания 19.11.2025, 11:000 «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: корреспондент Анастасия Емельянова 19.11.2025, 10:530 Юбилейный концерт Оркестра русских народных инструментов состоится в Пскове
19.11.2025, 10:450 Коммунальные службы Великих Лук ликвидируют последствия снегопада 19.11.2025, 10:381 Символический ключ от ЖК «Пушкин» в Пскове получил «самый юный новосел» 19.11.2025, 10:360 «Беседка»: «Рождество начинается здесь» 19.11.2025, 10:210 Профессору ПсковГУ Анатолию Филимонову присвоено звание заслуженного работника высшей школы РФ
19.11.2025, 10:160 Только 30% работающих псковичей используют все дни отпуска до конца года — опрос 19.11.2025, 10:000 Власти Великих Лук: Растет доля предпринимателей, занимающихся изготовлением продукции 19.11.2025, 09:420 Россиянина оштрафовали за опубликованные 10 лет назад картинки с сатаной 19.11.2025, 09:300 «Культурный код»: как крылатые выражения возвращают интерес к литературе в современном образовании
19.11.2025, 09:150 Скорректированные условия программы «Сельская ипотека» обсудили в Пскове 19.11.2025, 09:150 Пассажиры поездов стали реже нарушать запрет на курение 19.11.2025, 09:090 Стартует всероссийская акция «Мой гений, мой ангел, мой друг. Олимпиада» 19.11.2025, 09:040 Застройщик раскрыл секрет названия жилого комплекса бизнес-класса «Пушкин» в Пскове
19.11.2025, 08:580 Женщины в Псковской области спят более трети суток — статистика 19.11.2025, 08:400 Эксперты рассказали, могут ли уволить за сон на работе 19.11.2025, 08:200 В России хотят приравнять деструктивный контент к экстремистскому 19.11.2025, 08:000 Аналитики назвали среднюю стоимость наборов новогодних украшений
19.11.2025, 07:300 День женского предпринимательства отмечают 19 ноября 19.11.2025, 07:030 Международный мужской день празднуют 19 ноября 18.11.2025, 23:040 Великие Луки примут Чемпионат России по воздухоплаванию в 2026 году 18.11.2025, 22:391 Каждый пятый россиянин считает, что Солнце вращается вокруг Земли
18.11.2025, 22:000 В Госдуме назвали способы снизить смертность на российских дорогах 18.11.2025, 21:420 Жителю Плюсского района, угрожавшему ножом пенсионеру, назначат принудительное лечение 18.11.2025, 21:200 Не запрет, а выбор: Как растительная диета влияет на организм и кому нужна осторожность 18.11.2025, 21:000 Урок мужества в спецназе: псковские школьники побывали в гостях у «Зубра»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru