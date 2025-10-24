На Ганзейские дни 2028 года в Псков хотят пригласить партнеров из Китая и Белоруссии

Ганзейские дни в 2028 году будут приурочены к 1125-летию основания Пскова. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102,6) рассказала председатель комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию администрации города Пскова Кристина Кобызь.
Гостья студии добавила, что Союз русских ганзейских городов включает 13 населенных пунктов, и несмотря на то, что Международный ганзейский союз решил не сотрудничать с российскими городами, «Союз русских ганзейских городов проводит эти мероприятия».
Спикер перечислила города-участники: «Мы были в Старой Руси, Великом Новгороде, Торжке, Белозерске, Вышнем Волочке, Кингисеппе, Ивангороде. Это все те города, которые входят и хотели бы делиться своим культурно-историческим наследием».
По ее словам администрация хотела бы пригласить не только города, входящие в состав Русских ганзейских городов, но и партнеров из Белоруссии. Также на рассмотрении и привлечение Шелкового пути, поскольку на текущий момент у региона выстаиваются активные связи с Китайской Народной Республикой.
«У нас китайские учительницы сейчас в гостях, мы обмениваемся выставками и ведем очень активную работу», - добавила Кристина Кобызь.
Кроме того, организаторы планируют пригласить партнеров из Смоленска и Выборга: «Мы готовим на подписание еще три договора о сотрудничестве с российскими городами. Это было бы здорово», - заключила гостья студии.
Напомним, с 5 по 8 июня 2025 года в шведском городе Висбю прошли 45-е Международные Ганзейские дни. По информации источников ПЛН, там было принято решение передать проведение фестиваля в 2033 и 2034 годах другим городам - бельгийскому Брюгге и немецкому Халле.
Ранее Псков рассчитывал принять Дни Ганзы в 2033 году - в год, когда будет отмечаться 1130-лет с момента первого упоминания города в летописи.
В 2019 году Псков проводил XXIX Международные Ганзейские дни Нового времени с 27 по 30 июня, став вторым российским городом, который принял на своей земле Ганзейские дни.