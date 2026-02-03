Конструкции второго этажа возводят в новой псковской гостинице Cosmos

На площадке возводимой современной трехзвездочной гостиницы Cosmos Smart в Пскове ведутся активные строительные работы. На текущий момент возводят железобетонные монолитные конструкции на уровне второго этажа здания, сообщили в Telegram-канале «Новости отелей».

Фото: «Новости отелей» / Telegram

Гостиничный комплекс под брендом Cosmos Smart будет рассчитан на 122 номера категории «три звезды». Инфраструктура будущего отеля также включает наличие конференц-зала вместимостью 50 мест, ресторана на 100 посадочных мест и лобби-бара, а также тренажерного зала.

Фонд инвестиционного развития Псковской области оказал полное сопровождение проекта, начиная с подбора земельного участка и заканчивая выдачей разрешения на строительство 30 августа 2024 года.

Строительство планируется завершить в 2027 году.