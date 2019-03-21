Универ / Научная жизнь

Врио ректора ПсковГУ рассказала, как вуз готовится к Ганзейской научной конференции

Министерство образования поставило перед ПсковГУ задачу превратить Международную научно-практическую конференцию «Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем» в формат форума, чтобы расширить список тем и участников, а также сделать мероприятие современным и динамичным. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 21 марта, на заседании организационного комитета по подготовке и проведению XXXIX Международных Ганзейских дней сообщила врио ректора ПсковГУ Марина Махотаева.

В рамках доклада о подготовке к проведению Международной научно-практической конференции она сообщила, что подготовка к этому мероприятию началась еще в ноябре 2017 года. Гостей мероприятия ждет насыщенная повестка, рассчитанная на три дня.

«Мы определили мероприятия конференции, площадки, на которых они будут проходить (основные мероприятия пройдут в "Простории", также будут задействованы площадки ПсковГУ), забронированы места для гостей в гостиницах. Мы отработали целевые группы и направили приглашения в университеты городов Ганзейского союза и университеты-партнеры. Кроме того, мы запустили сайт на трех языках, где уже активно идет регистрация», - рассказала Марина Махотаева.

Она сообщила, что на сегодняшней день, для участия в мероприятии уже зарегистрированы 216 участников. «Это, конечно, мало, но у нас есть еще два месяца для привлечения большего количества заинтересованных в участии в нашей конференции. Уже известно, что к нам планируют приехать гости из соседних государств, в частности, из Латвии», - заявила Марина Махотаева.

Отвечая на вопрос губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, с какими сложностями приходится сталкиваться при организации международной научной конференции, она заверила, что на сегодняшний день трудностей у вуза нет.

По ее словам, на счет ПсковГУ поступило почти 11 млн рублей субсидии из областного бюджета и сейчас активно ведется подготовка необходимых конкурсных процедур.