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С возложения цветов к бюсту Исааку Кикоину начались XXXIII Кикоинские чтения в Пскове

С возложения цветов к памятнику-бюсту Исааку Кикоину начались XXXIII Кикоинские чтения в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, почтить память академика, физика-экспериментатора, детство и юность которого прошли в Псковской губернии, пришли губернатор Псковской области Михаил Ведерников и президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

На торжественной церемонии памяти академика также присутствовали глава администрации города Пскова Александр Братчиков и врио ректора ПсковГУ Марина Махотаева.

После церемонии официальные лица отправились в кофейню «Кофе с Кикоиным», где позавтракали свежей выпечкой.

Во время трапезы Михаил Ведерников и Михаил Ковальчук поговорили о жизни и деятельности физика, в том числе обсудили значение и важность любимой фразы Исаака Кикоина «разделяй и властвуй».