←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Марина Махотаева о нацпроектах
Стань студентом на 1 день!
симуляционный центр ПсковГУ
Курсы для будущих таможенников
В списке эффективных вузов!
О переобучении предпенсионеров
Учим французский с ПсковГУ
ещё Универ / Научная жизнь 27.03.2019 14:560 Студентки ПсковГУ вошли в пятерку лучших в финале олимпиады «Я-профессионал» 28.03.2019 12:270 Президент НИЦ «Курчатовский институт»: Сегодня в цене только один конкурентный товар - это интеллект 28.03.2019 11:540 Михаил Ведерников надеется, что Кикоинские чтения мотивируют псковичей заняться наукой 28.03.2019 11:040 Михаил Ведерников: Завтра планируется заключение соглашения с Российским фондом фундаментальных исследований 28.03.2019 10:150 С возложения цветов к бюсту Исааку Кикоину начались XXXIII Кикоинские чтения в Пскове 27.03.2019 19:241 28 марта в Пскове стартуют XXXIII Кикоинские чтения
Универ / Научная жизнь

Михаил Ведерников: Завтра планируется заключение соглашения с Российским фондом фундаментальных исследований

28.03.2019 11:04|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что завтра будет подписываться соглашение между Псковской областью и Российским фондом фундаментальных исследований. Глава региона надеется, что в рамках этого соглашения получится сделать много полезного. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом он сообщил в разговоре с журналистами после завтрака в кафе «Кофе с Кикоиным».

Также губернатор напомнил, что идея проведения «Кикоинских чтений» принадлежит президенту НИЦ «Курчатовский институт» Михаилу Ковальчуку. Михаил Ведерников очень благодарен за эту идею. Он отметил, что сотрудничество сразу начало складываться очень динамично.

«Проведение чтений в Пскове объясняется тем, что здесь родился и учился наш великий физик, и именно сегодня 111 лет со дня его рождения. У нас большие планы: сегодня проводим большую конференцию в нашем вузе, а завтра планируем посетить школу, где учился Исаак Константинович. Она требует внимания и ремонта», - отметил губернатор.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
28.03.2019, 12:270 Президент НИЦ «Курчатовский институт»: Сегодня в цене только один конкурентный товар - это интеллект 28.03.2019, 11:540 Михаил Ведерников надеется, что Кикоинские чтения мотивируют псковичей заняться наукой 28.03.2019, 11:040 Михаил Ведерников: Завтра планируется заключение соглашения с Российским фондом фундаментальных исследований 28.03.2019, 10:150 С возложения цветов к бюсту Исааку Кикоину начались XXXIII Кикоинские чтения в Пскове
27.03.2019, 19:241 28 марта в Пскове стартуют XXXIII Кикоинские чтения 27.03.2019, 18:060 В рамках «Недели экологии» прошла экскурсия в зоологический музей ПсковГУ 27.03.2019, 16:350 В ПсковГУ подвели итоги олимпиады по истории предпринимательства 27.03.2019, 14:560 Студентки ПсковГУ вошли в пятерку лучших в финале олимпиады «Я-профессионал»
26.03.2019, 15:361 Студенты ПсковГУ прибыли в Минск для участия в форуме пиарщиков 26.03.2019, 13:480 Inclusive Open Air: онлайн-площадка для обсуждения вопросов инклюзивного образования начинает работу в ПсковГУ 26.03.2019, 12:540 ПсковГУ приглашает школьников на дополнительную образовательную программу «Языковая мозаика» 26.03.2019, 12:172 Круглый стол «Обучение лиц предпенсионного возраста» пройдет в ПсковГУ
25.03.2019, 17:440 Врио ректора ПсковГУ участвует в Международном форуме «Университеты, общество и будущее человечества» 25.03.2019, 17:351 В ПсковГУ пройдет «Ночь науки» 25.03.2019, 17:221 В ПсковГУ открылась выставка, посвященная 50-летию боевых действий в районе острова Даманского 25.03.2019, 13:350 FAQ для абитуриента: все ответы здесь!
25.03.2019, 13:110 Как «прокачать» резюме: ПсковГУ приглашает на открытую лекцию 25.03.2019, 09:370 В ПсковГУ пройдет масштабный «День открытых дверей» 22.03.2019, 14:120 Врио ректора ПсковГУ обсудила развитие спорта в регионе с обладателем Кубка Мира по летнему биатлону 21.03.2019, 18:330 Врио ректора ПсковГУ рассказала, как вуз готовится к Ганзейской научной конференции
21.03.2019, 16:510 Молодой репортер из ПсковГУ признана лучшим SMM специалистом зимней Универсиады-2019 21.03.2019, 16:200 Студентка колледжа ПсковГУ представит регион на федеральном этапе V Всероссийской олимпиады по истории Российского предпринимательства 21.03.2019, 16:040 ПсковГУ занял седьмое место в России по объемам тестирования 21.03.2019, 12:390 В ПсковГУ прошла инаугурация председателя Объединенного совета обучающихся
21.03.2019, 10:530 «ТВ ПсковГУ»: С чего начинать карьеру студентам? 19.03.2019, 21:431 ПсковГУ объяснил, кому нужна магистратура 19.03.2019, 20:000 Врио ректора ПсковГУ встретилась с председателем Профкома 19.03.2019, 19:270 Магистрант ПсковГУ об учебе в Эстонии: Программы включенного обучения - возможность увидеть свою профессию с другой стороны
19.03.2019, 14:380 ПсковГУ приглашает школьников на дополнительную образовательную программу «Языковая мозаика» 19.03.2019, 13:230 В ПсковГУ подвели итоги конкурса перевода поэзии Роберта Бернса 19.03.2019, 10:560 Нацпроект «Демография»: ПсковГУ разработает новые программы допобразования 18.03.2019, 12:000 Профессор ПсковГУ приняла участие в международной конференции в Латвии
17.03.2019, 10:242 Преподаватели ПсковГУ получили право принимать устную часть Кембриджских экзаменов 16.03.2019, 11:590 Генконсул Норвегии и врио ректора ПсковГУ обсудили перспективы сотрудничества с норвежскими учебными заведениями 14.03.2019, 17:060 Врио ректора ПсковГУ выступила с предложениями о совершенствовании интеграционного тестирования мигрантов в Совете Федерации 14.03.2019, 11:394 ГК «Титан» намерена открыть научно-технический центр на базе ПсковГУ
13.03.2019, 10:500 Студентка ПсковГУ приняла участие в зимней школе «3D-педагогика» 12.03.2019, 14:581 Инна Андреянова: ПсковГУ может разработать любую программу для обучения предпенсионеров по заказу работодателя 12.03.2019, 13:340 ПсковГУ приглашает на курсы «Разговорный французский язык для начинающих» 12.03.2019, 10:408 Эксперты ПсковГУ проверят экологичность псковского «Титан-Полимера»
11.03.2019, 21:430 Преподаватель Колледжа ПсковГУ стала призером Международного фестиваля по плаванию среди ветеранов 11.03.2019, 14:550 Профобразование предпенсионеров в ПсковГУ станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН 07.03.2019, 15:510 Новый выпуск новостей студенческого телевидения «ТВ ПсковГУ» 07.03.2019, 14:290 ПсковГУ предлагает стать студентом на один день
06.03.2019, 10:220 На базе ПсковГУ состоятся XVIII Мухинские чтения 05.03.2019, 16:590 В ПсковГУ руководители крупнейших телекоммуникационных компаний рассказали о человеческом ресурсе в эпоху BigData 04.03.2019, 19:071 Марина Махотаева: Нацпроекты в сфере образования могут быть реализованы только в тесной связи с бизнесом и властью 04.03.2019, 18:320 Олимпиада по истории российского предпринимательства пройдет в ПсковГУ
04.03.2019, 15:050 Создание Центра оценки квалификации специалистов обсудили на съезде РСПП в Пскове 03.03.2019, 14:304 143 выпуск новостей «ТВ ПсковГУ» 01.03.2019, 15:0612 Ученые ПсковГУ о новых официальных символах региона: Треугольный орнамент, изображенный на флаге, можно увидеть на псковских церквях 27.02.2019, 14:381 Родители псковских школьников узнали, как поступить в ПсковГУ
27.02.2019, 11:015 Для поступающих на «Таможенное дело» в ПсковГУ открыли курсы по экономической географии 26.02.2019, 08:310 В ПсковГУ состоится собрание с родителями учащихся школ города 25.02.2019, 17:530 День родного языка в ПсковГУ стал площадкой для молодежного диалога культур 25.02.2019, 12:132 В ПсковГУ обсудили создание регионального отделения «Российских студенческих отрядов»
25.02.2019, 11:185 ПсковГУ поздравляет врио ректора с днем рождения 21.02.2019, 11:2237 ПсковГУ вошел в список эффективных вузов России 21.02.2019, 10:242 Студенты «ТВ ПсковГУ» узнали, кого нужно поздравлять с 23 февраля 20.02.2019, 19:3940 Эксперты ПсковГУ о послании Путина: Научное сообщество вуза уже начало работу по нацпроекту
19.02.2019, 11:460 Порядка 100 человек примут участие в турнире по плаванию на кубок ректора ПсковГУ 18.02.2019, 19:2413 Реконструкцию кампуса ПсковГУ и участие региона в нацпроекте «Наука» обсудили Михаил Ведерников и Михаил Котюков 18.02.2019, 18:583 В ПсковГУ прошла форсайт-сессия в честь Дня Российских студенческих отрядов 18.02.2019, 18:470 Эксперты обменяются опытом экскурсионной и туристической деятельности на конференции ПсковГУ
18.02.2019, 10:571 В Пскове началась всероссийская олимпиада студентов «Я - профессионал» 15.02.2019, 20:083 В ПсковГУ пройдет открытый турнир по плаванию на кубок ректора 15.02.2019, 19:172 В ПсковГУ приняли делегацию из Франции 14.02.2019, 12:220 В ПсковГУ состоится кубок университета по шахматам
14.02.2019, 11:0811 Врио ректора ПсковГУ подписала договоры о сотрудничестве с еще двумя вузами Казахстана 14.02.2019, 09:420 Новый выпуск студенческих новостей «ТВ ПсковГУ» 13.02.2019, 21:591 Эксперты ПсковГУ провели круглый стол для студентов президентской академии 13.02.2019, 20:113 Преподаватели ПсковГУ стали экспертами по приему устной части кембриджских экзаменов
13.02.2019, 18:373 В ПсковГУ состоялось первое занятие в «Академии молодых предпринимателей» 13.02.2019, 16:404 Студенты ПсковГУ посетили Сретенскую духовную семинарию 13.02.2019, 14:400 Университетские классы встретились со студенческими кураторами 13.02.2019, 10:421 ПсковГУ и казахский университет Нархоз подписали договор о сотрудничестве
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.