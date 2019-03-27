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Михаил Ведерников: Завтра планируется заключение соглашения с Российским фондом фундаментальных исследований

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что завтра будет подписываться соглашение между Псковской областью и Российским фондом фундаментальных исследований. Глава региона надеется, что в рамках этого соглашения получится сделать много полезного. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом он сообщил в разговоре с журналистами после завтрака в кафе «Кофе с Кикоиным».

Также губернатор напомнил, что идея проведения «Кикоинских чтений» принадлежит президенту НИЦ «Курчатовский институт» Михаилу Ковальчуку. Михаил Ведерников очень благодарен за эту идею. Он отметил, что сотрудничество сразу начало складываться очень динамично.

«Проведение чтений в Пскове объясняется тем, что здесь родился и учился наш великий физик, и именно сегодня 111 лет со дня его рождения. У нас большие планы: сегодня проводим большую конференцию в нашем вузе, а завтра планируем посетить школу, где учился Исаак Константинович. Она требует внимания и ремонта», - отметил губернатор.