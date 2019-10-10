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ПсковГУ в партнерстве с «Титан-Полимером» готовится к запуску новой образовательной программы «Химические технологии»

12.11.2019 18:05|ПсковКомментариев: 0

Специалисты ПсковГУ подготовили новую образовательную программу «Химические технологии» по направлению подготовки «Энерго- и ресурсосберегающиепроцессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». К декабрю в опорном вузе региона намерены подготовить полный комплект документов по программе для прохождения процедуры лицензирования. Ключевым партнером университета в реализации этого нового и перспективного направления образовательного процесса стал «Псковский завод Титан-Полимер».

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, сегодня, 12 ноября, в ПсковГУ состоялось рабочее совещание, посвященное новой образовательной программе по подготовке специалистов-химиков и взаимодействию вуза и якорного резидента ОЭЗ «Моглино».

Напомним, в августе текущего года состоялось заседание круглого стола, проведенного совместно Псковским заводом «Титан-Полимер» и ПсковГУ. Производственники, преподаватели, ученые, специалисты ОЭЗ «Моглино» и представители комитета по образованию Псковской области обсудили не только перспективы создания производства полимеров в ОЭЗ «Моглино», но и поговорили о развитии промкооперации в регионе и кооперации науки, производства и образования в сфере химических технологий, а также темы повышения уровня образовательных программ по химии.

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Уже тогда было заявлено, что псковский опорный вуз ставит перед собой цель не просто обеспечить качественную подготовку востребованных специалистов, но и в рамках учебного процесса предоставить обучающимся возможность встроиться в производственные технологические цепочки, в том числе, и те, которые сегодня являются наукоемкими.

Сегодняшняя встреча стала продолжением этой совместной работы, причем обсуждались на ней конкретные шаги на самую ближайшую перспективу. 

Проректор по учебной работе ПсковГУ Ольга Серова подчеркнула, что химия как направление для образования очень интересно региону. В вузе полагают, что студенты, получившие образование по новой программе, на рынке труда будут востребованы, прежде всего, на предприятии «Псковский завод Титан-Полимер».

«Мы даже можем сделать внутри университета кластер. При этом не обязательно замыкаться только на химии. Это может быть, к примеру, биохимия. Для нас главная цель - трудоустроить наших студентов», - добавила она.

Ольга Серова сообщила, что на приобретение оборудования для реализации программы «Химические технологии» ПсковГУ выделит 1 млн рублей. Но также здесь рассчитывают на использование материальной базы «Титан-Полимера».

«Обучение длится четыре года. Но это не значит, что студенты станут специалистами только через 4 года, ведь практики начнутся уже со второго курса. Кроме того, на 3-м и 4-м курсах будет так называемая рассредоточенная практика, то есть постоянно включенная в образовательный процесс производственная практика. Например, еженедельная», - рассказала начальник управления развития образовательных программ и маркетинга ПсковГУ Алла Серебрякова.

Она также отметила, что как только программа будет лицензирована, вуз сможет создавать и курсы по переподготовке. Например, здесь смогут перепрофилировать тех, кто уже получил образование учителя-химика, но не горит желанием работать в школе.

Алла Серебрякова подчеркнула, что ПсковГУ уже сейчас может быть полезен «Титан-Полимеру», поскольку помимо профессионалов с высшим образованием в колледже при вузе готовят специалистов средне-специального образования. «Много у нас и инженерных специальностей, которые могли бы найти свое применение на новом предприятии», - уточнила она.

«Титан-Полимер» в свою очередь выразил готовность подготовить списки работников, которые им потребуются на первом этапе. Прежде всего, речь зашла о специалистах средне-профессионального образования. Уже в декабре стороны договорились устроить встречу с колледжем ПсковГУ для обсуждения перспектив возможного сотрудничества.

В ходе детального разбора новой образовательной программы специалисты пришли к выводу, что в процессе к ней в качестве партнеров могут присоединиться и другие предприятия, а уже под них может быть разработаны модули. В любом случае программа после лицензирования еще может быть доработана и модернизирована. Научная база, лекции также будут постоянно актуализироваться, потому что меняются не только статистические данные, но и тренды.

Представители «Титан-Полимера» в свою очередь заверили, что с радостью примут на своем предприятии студентов-практикантов и даже готовы предложить им темы для выпускных квалификационных работ.

Главный вызов, который предстоит преодолеть вузу при реализации новой программы - это кто станет ее абитуриентами, тем более, что пока бюджетных мест в ней не предусмотрено (в первый год реализации). Педагоги сетуют, что выпускники боятся сдавать в школе ЕГЭ по химии и предпочитают сдавать обществознание.

«Дети не хотят определяться с химическим профилем, потому что на данном этапе не знают, где они смогут приложить свои знания и умения. Но с появлением «Псковского завода Титан-Полимер» ситуация изменится», - заверила Ольга Серова.

Интересное и перспективное направление, на которое указали специалисты, это еще и работа с иностранными студентами. Многие из них хотели бы остаться в России - около половины обучающихся. Но все-таки главная задача – «подготовить новых химиков взамен разбежавшихся из региона специалистов».

Директор по коммуникациям ООО «Титан-Полимер» Ольга Дементьева в свою очередь напомнила про посыл куратора Псковской области, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова о создании в регионе научно-образовательного центра (НОЦ). «Минпромторг обещал поддержку в этом вопросе, но нам нужно оперативно заявиться, чтобы не упустить такую возможность», - отметила она.

Представители ПсковГУ в ответ заметили, что такой НОЦ может появиться после волевого решения главы региона. Кроме того, они высказали предположение, что Псковская область в одиночку может не потянуть такой центр, поэтому есть смысл сделать его межрегиональным. «Глава региона наверняка поддержит такой реальный проект, тем более, что государство не планирует выделять по этой линии много денег, центры, как и вузы сегодня, должны учиться зарабатывать сами», - поделилась Ольга Серова.

Добавим, что сегодня, 12 ноября, в ПсковГУ состоялась первая, вводная лекция кандидата технических наук, технического консультанта «Псковского завода Титан-Полимер» Виктора Керницкого, посвященная производству и сферам применения полиэтилентерефталата. Эксперт подписал официальное согласие на участие в новой образовательной программе опорного вуза «Химические технологии» в качестве лектора.

Теги: #ПсковГУ #Титан-Полимер
Источник: Псковская Лента Новостей
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