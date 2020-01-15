Политика

Мастер-класс от Володина для псковского партхозактива

Казалось бы, абсолютно рутинный визит высокого политика в Псковскую область, но на самом деле получилось очень серьезное политическое мероприятие. По сути дела, беспрецедентное. Один их топ-персон государства – спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин - провел в нашем регионе трехчасовую встречу с чиновниками, депутатами, политическим активом области, который представляли, к слову, и члены партии власти, и оппозиционеры. Были замечены практически все ключевые псковские политики, за исключением разве что лидера Псковского облсовпрофа Ульяны Михайловой и пока еще лидера псковских справедливороссов Олега Брячака.

Это, бесспорно, большой бонус для региона и важный момент его политической жизни, и тут надо отдать должное организаторам этого визита. Живой разговор, нерегламентированный, не по бумажке, где каждый мог высказать свои пожелания… это дорогого стоит! Кто-то даже назовет это разгулом либерализма! Мы же в свою очередь отметим, что такой открытый диалог достоин уважения.

Три часа, конечно, тот еще марафон. Неслучайно Вячеслав Володин несколько раз за встречу интересовался, не устали ли от него не последние псковские люди, но актив - не признавался, хотя на втором часу высокой коммуникации в атмосфере актового зала «желтого дома» уже явно маячил дух упущенного субботнего расслабона.

Впрочем, Володин сразу отрезал – политик в субботу должен работать, а чиновник – тем более. Потому что за просроченные нацпроекты отвечать потом всем. Не головой, так местом. Спросите у правительства, они в курсе.

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Вопросов председателю Госдумы задали немало. Затронули самое больное для региона – низкую бюджетную обеспеченность, проблемы с сфере образования и здравоохранения, неуместное лидерство по России по естественной убыли населения, невозможность выполнить некоторые социальные обязательства – например, по обеспечению детей-сирот квартирами…

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, к примеру, обратился к спикеру Госдумы РФ Вячеславу Володину с просьбой обратить внимание на необходимость совершенствования методики выравнивания бюджетной обеспеченности регионов. Разрыв, конечно, постепенно сокращается, но разница все же остается по-прежнему достаточно высокой, а в Псковской области бюджетная обеспеченность, между прочим, одна из самых низких в стране.

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Интересную идею озвучил и глава администрации Пскова Александр Братчиков - сформировать федеральную программу по обеспечению льготных категорий граждан земельными участками. Даже порядка 700 участков - это около 1,5 млрд рублей. Сделать это за счет городского или даже областного бюджета на сегодняшний день не представляется возможным.

А глава Пскова Елена Полонская попросила спикера Госдумы подумать, так ли нужен пресловутый 44-ФЗ в сфере школьного питания. Не лучше ли покупать качественное, местное, чтобы поддержать еще и псковских производителей, чем гоняться за самой низкой ценой, а потом получать перемороженное мясо с другого конца страны?

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Были и те, кто умудрялся спрашивать про то, что уже ранее на встрече оговаривалось. Про тех же детей-сирот вице-спикер регионального парламента Виктор Остренко поинтересовался, когда Володин уже обозначил ранее, что это направление будет профинансировано в приоритетном порядке в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития региона. Никто про нее не забыл, к слову.

Озвученные псковскими випами вопросы, Володин, как правило, брал на карандаш. Остальное – в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области можно решить. Да и по большей части спикер Госдумы вещал в режиме монолога. Делился своими видением как должна развиваться страна, и кто за что должен отвечать, а чтобы разрядить обстановку, свои речи перемежал шутками.

«У нас есть Поклонская, а у вас - Полонская!», - в таком духе.

А еще «У вас 44 депутата, почти столько же сколько в Московской гордуме. Вот видите, по некоторым параметрам вы таки догнали федеральный центр!».

Неожиданный комплимент достался Льву Шлосбергу. Володин отметил, что образ депутата-яблочника в Псковской области явно демонизируют.

«А я бы на вашем месте послушал умные мысли, хуже, когда их нет», - обратился он, к псковским сопартийцам-законодателям. Правда, потом, когда зашла речь, что надо Шлосберга отправить работать в Москву, намекнул, что конкурентов (каков эвфемизм, а?) надо держать поближе к себе. А затем и вовсе вспомнил 90-е, когда, по его словам, «Яблоко» правило. «Ох, и настрадались». В общем так себе комплимент в адрес оппозиции вышел.

Впрочем, Антону Минакову досталось еще больше.

Он неаккуратно решил поинтересоваться, не грозят ли Госдуме досрочные выборы. Ох, и не понравился же этот вопрос Володину! Он потом его еще несколько раз вспоминал в течение встречи и все попрекал, попрекал. Даже Жириновскому обещал нажаловаться. Кстати, на вопрос так и не ответил :)

Но в целом встречу без натяжки можно назвать интересной. Не каждый день к нам спикеры Госдумы приезжают и псковских ЛОМов своим экспертным мнением балуют. В основном активничали депутаты и градоначальники. Чиновники и главы районов предпочли отделаться ролью внимательно внимающей публики. А зря, за нацпроекты спросят и с них. Поинтересовались бы хотя бы, насколько строго.

Алексей Овчинников